俗語說：「家有一老，如有一寶」，一旦年長者若罹患失智症，對於家屬及照護者往往是心中難以揮去的夢魘。中醫師指出，造成失智症病因有很多，除了西醫藥物治療外，中醫也有一定療效，平日可用藥膳及穴位按摩，預防與緩解病灶惡化。

中醫師吳明珠指出，失智症其實是一種全身性疾病，病位在腦，但其實與心肝脾腎功能失調有密切關聯。傳統中醫認為，失智症為「文痴、善忘、呆病」，起因於老邁氣血俱衰，七情內傷蘊結，或是久病耗損陰陽，以致腦髓失養、記憶障礙。

血管型失智常合併三高 多吃天然食物

通常老年性失智症通常會伴隨其它病症，以血管型失智來說，經常合併三高，高血糖可能胰臟發炎、代謝不良，高血脂代表肝分解功能減退，治療方向以清熱解毒為主，在生活上建議吃天然食物、正常作息來調整腦部代謝。

另外，從症狀來看，失智症又可分虛證、實證和虛實夾雜；虛證：包括沉默寡言、神疲乏力等，實證：則出現躁動不安、幻覺等有攻擊傾向的行為。中醫多使用桃仁、紅花、黃耆、天麻及龍骨等藥物治療，達到活絡腦部血液循環與安定易怒的情緒。

補腦安神茶(如圖)可提升記憶力，安神鎮定，幫助睡眠。

食補養生 緩解失智惡化

中醫師吳明珠強調，治療失智症的藥物，雖無法完全阻止疾病惡化，也無法治癒，但是可以改善症狀，或延緩病程看出成效。尤其失智症病患平均壽命很長，中醫若能及早介入，並與西醫同步調理，將可大幅降低疾病惡化風險。

特別是「藥補不如食補」，目前已有研究證實效果卓著。衛生福利部的失智症安寧照護指引，也將中醫治療納入照護方案之中，顯示失智患者、家屬與醫療專業人員都越來越願意嘗試中醫療法。另可透過養生食療，緩解失智症狀。

預防失智 藥膳食療輔助

1.失智藥膳：

材料：熟地3錢、山茱萸3錢、懷山藥1兩、五味子1錢、骨碎補、石菖蒲、廣郁金、炙遠志各3錢、豬尾骶骨200克。

做法：中藥材加水熬煮。五碗水熬成兩碗去渣取汁加入豬的尾骶骨，再熬30分鐘即可食用

用法：早晚各1碗至30天1個療程。

功效：開竅補腎、健脾養血。

2.補腦安神茶：

材料：銀杏葉1、核桃5、木耳1、桂圓5、百合2、人參片1錢。

做法：上述材料用6碗水煮40分鐘，剩至2碗水。

用法：以上的材料爲1日分量，共可分2至3次服用完。

功效：消除緊張的憂鬱，增加壓力耐量，提升記憶力，安神鎮定，幫助睡眠，鬆弛肌肉。

3.銀參排骨湯：

材料：銀杏10至15粒、黨參5、北耆8錢、排骨300克。

做法：將材料洗淨，排骨川燙，向鍋內加入適量清水煮沸，放入上述材料，煮1小時，調味即可。

百會穴(如圖)位於二耳聯線和鼻聯缐的中點，可改善老年癡呆。

防老年痴呆穴位：可經常按摩以下3組穴位促進血液循環。

1.按摩雙側風池穴、翳風2穴：

風池穴：在後頚部、枕骨之下，微低頭，用手掌貼耳朵大拇指所在凹陷處。

翳風穴：在耳垂後凹陷處，此組穴可改善基底動脈供血情況。

2.按摩四白、印堂穴：

四白穴：在瞳孔直下，下眼眶中點，直下約0.5公分凹陷處，此穴為足陽明胃経多氣多血，刺激該穴可增加顱內供血量。

印堂穴：印堂穴位於兩眉頭連線中點，該穴有改善血液循環、活化腦細胞、增強記憶力的作用。

3.刺激百會、四神聰穴：

百會穴：位於二耳聯線和鼻聯缐的中點。

四神聰：位於頭頂正中，百會穴前後左右各相去1寸處，共計4穴。其經脈循行可以從頭頂入裡聯絡於腦，刺激此部位，可直達腦府，使頭腦清利，渾身舒爽。

以上幾個穴位，早晚各按1次即可，1次揉20分鐘左右，可交替使用，每次任取1組，長期堅持，能預防老年痴呆。

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