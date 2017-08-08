中醫治療失智症，近年備受國際醫學所青睞。中醫師指出，治療失智症患者最常用的就是頭皮針，幾乎每個患者都會用到，且以百會穴為施針的重點區。而頭皮針治療有許多的好處，包括：直接刺激腦部、提升認知能力，及促進腦部血液循環，讓患者生活品質大幅提升。

治療失智症患者最常用的就是頭皮針，幾乎每個患者都會用到。

柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，近年台灣老年人口比例大幅成長，失智症的人口也同時快速增加，根據統計，台灣65歲以上的長者每13人就有1位是失智者，而80歲以上的老年人則每5人就有1位失智者，失智症的盛行率已隨著年齡的增加而遞增。

失智症是認知功能退化

而失智症（Dementia）是一種漸進性的認知功能退化疾病，包括記憶力、語言能力、空間感、注意力、計算力、判斷力、抽象思考能力等各方面的功能退化，同時也可能伴隨行為障礙、個性改變或出現憂鬱、妄想、幻覺等症狀，這些症狀會隨著嚴重度不同而影響日常生活功能、工作及社會人際關係。

臨床上，失智症可依病因分為退化性、血管性及可逆性失智症：退化性失智症包括阿茲海默症、額顳葉型失智症和路易氏體失智症等，其中阿茲海默症是最常見的失智症，約占了所有失智症比率的6成。

而血管性失智症是第二常見的失智症，顧名思義是腦血管發生疾病後所導致的失智症，因為腦中風或慢性腦血管病變造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡造成智力減退；可逆性失智症則是由某些原因如營養失調、新陳代謝異常、感染、中毒等所造成，經過治療後可以恢復。

許益彰中醫師(如圖)強調，有越來越多的國內外研究證實，中醫療法對於失智症有一定程度的改善效果。(圖片提供／柳營奇美醫院)

中醫療法 改善失智症

許益彰中醫師強調，近年來已有越來越多的國內外研究，證實中醫療法對於失智症有一定程度的改善效果，以最常見的阿茲海默症和血管性失智症來說，比起單純使用西藥治療，阿茲海默症患者使用針灸合併西藥治療的認知能力（簡易認知量表MMSE、阿茲海默症評估量表ADAS-cog）及日常生活能力（日常生活活動量表ADL）的表現都比較好；而血管性失智症方面也有相似的結論，因此在常規治療中若再加上針灸治療，可以幫助改善患者的認知能力及日常生活能力。

中醫頭皮針 常施針百會穴

臨床上，中醫治病的特色在於注重整體觀及個人的體質差異，因此在治療時根據病人體質的寒、熱、虛、實，予以適當的體針或藥物治療是必須的。中醫治療常使用頭皮針來治療失智症，最常選用的穴位為百會穴（頭頂正中線與兩耳直上的交叉點）和四神聰穴（距百會穴前後左右各1寸的4個穴位），可以活化腦細胞、促進腦部的血液循環，進而改善認知能力、延緩記憶的衰退。

其他常用的頭皮針穴位區域包括運動區、感覺區、語言區、舞蹈震顫區、智三針、顳三針等，療法及選擇的穴位則視病人的狀況來個別使用。頭皮針療法會將針灸針刺在頭皮的穴區以達到治療目的，由於頭皮底下有堅硬的頭骨保護大腦，針刺不會碰觸、傷害到大腦實質，因此是一種相當安全的治療方法。

養生保健 延緩失智症

許益彰中醫師強調，失智症本身是一種持續進展且不可逆的疾病，目前不論是中醫或西醫都無法治癒失智症，因此如何預防失智症就顯得相當重要。建議平常可以針對百會及四神聰做穴位按摩，1日3次、1次3至5分鐘，按壓力道自覺稍微痠脹感即可。

此外，戒菸、規律運動、多與人互動或從事腦力激盪的休閒活動如打麻將、打牌、下棋等，皆有助於預防失智症的發生；若是三高的族群，則要密切追蹤血壓、血糖和血脂，必要時須積極接受治療，所以平時做好預防保健工作，就能延緩失智症的到來。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/307/53006