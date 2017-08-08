（台北訊）相信國人對於Chocola BB這個超人氣品牌一定相當熟悉，除了各大藝人部落客一致推薦以外，只要是到日本旅遊，一定會看到藥妝店裡人手好幾罐忙著掃貨帶回台灣。Chocola BB繼上次在台發表俏正美BB膠原錠後，於8月8日舉辦巡迴活動記者會，正式宣布Chocola BB全台應援活動開跑，現場除了有超甜美BB Girls熱舞之外，打卡還能得到Chocola BB 蜂王飲；此外，超療癒的「BB BUS」也將同步亮相，要給民眾帶來滿滿的活力與元氣！全台巡迴活動記者會 網路紅人『那對夫妻』一起到場應援在日本，每年的8月8日為Chocola BB的BB Day，原因在於88與BB看起來非常相似，所以這次在台灣選定88節做為巡迴活動的第一站。現場也邀請到知名網路紅人「Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】」到場應援活動，男主人Kim平常除了是個稱職的好老公、好爸爸，歌詞創作也深獲大眾喜愛，當天將會同步現場直播，讓不能到場的粉絲也能夠透過網路一睹這一家人的溫馨互動。「累了，就不可愛囉！」是這次記者會以及巡迴活動主要傳達的內容，因此當天找了五位超甜美的女孩，組成BB Girls團體在現場進行熱舞表演，要讓現場民眾感受到滿滿的活力與熱情。如果BB Day當天無法到場同樂的民眾也不用擔心，後續的全台巡迴活動時，也都能看到她們可愛的身影喔！在記者會現場，最精采的部份莫過於BB BUS了，以Chocola BB產品做為主要設計，搭配亮眼的紅色外表，不僅可愛又非常的療癒，毫不意外地成為現場鎂光燈的焦點；當日方代表「日本Eisai株式會社hhc事業部」的戶田先生將BB BUS的車鑰匙傳遞給活動大使「那對夫妻」之後，象徵快閃活動正式開跑，而巡迴的第一站就在高雄漢神前舉辦，南部的朋友們到時可不要錯過囉！BB Girls快閃活動 一連六場 打卡獲得Chocola BB 蜂王飲有別於以往的活動，這次的Chocola BB全台巡迴快閃活動，時間於8月12日起至9月10日止，將是從南到北展開巡迴，屆時全台民眾都有機會能看到BB BUS以及BB Girls的身影。民眾只要上粉絲團按讚，或是跟Chocola BB的拍照道具合照並打卡上傳，留下「#Chocola BB Plus」、「#累了就不可愛囉」的hashtag，即可獲贈Chocola BB 蜂王飲與消暑扇一枚，活動時間大約2個小時，限時活動可千萬不要錯過。