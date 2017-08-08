馬鈴薯發芽及變綠，請勿繼續食用大成報 (2017-08-08 17:24)
業者倘使用或販售發芽、變色馬鈴薯已違反食品安全衛生管理第17條規定，依同法第48條第7款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元至300萬罰鍰，若使消費者食用後，發生食品中毒，已違反食品安全衛生管理第15條第1項第3款規定，依同法第44條第1項第2款處處新臺幣6萬元至2億元以下罰鍰，並處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金。情節輕微者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣800萬元以下罰金。
衛生局呼籲，馬鈴薯發芽時，芽眼及芽根開始變綠，整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼(龍葵鹼)，特別會集中在芽眼及馬鈴薯外皮，而其他部位的茄鹼含量也會增高，因茄鹼對熱穩定，即使高溫加熱也無法去除毒性，攝取過多茄鹼可能會產生急性中毒，常見的症狀包括頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等；罕見症狀包括血壓偏低、心跳偏慢、呼吸變快、肌肉絞痛、流涎以及溶血等。發生中毒的時間多在食用後2～24小時，腹瀉的情形可能會持續3～6天，建議民眾，盡量多攝取新鮮食材，不要購買太多；保存時，將馬鈴薯置於低溫、無直射陽光照射的地方，以防止發芽；馬鈴薯一旦發芽就不該食用。
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