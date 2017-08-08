（中央社記者蘇木春台中8日電）光田綜合醫院今天邀請抗癌鬥士葉家銘與母親一同到福田安寧病房演唱多首歌曲，與病友一同歡度父親節。葉家銘也分享對抗病魔經驗，希望帶給病友光明，度過不一樣的父親節。



光田福田安寧病房護理長沈雅慧今天表示，每逢節慶是住院病友最想家的時刻，透過家人陪伴，一起聽音樂、唱歌可以讓病友們煩躁的心情獲得紓解，即使在醫院也能感受到輕鬆的過節氣氛。



葉家銘的母親林寶琴說，兒子從小學二年級開始與腦瘤搏鬥，疾病讓他的求學過程比一般的孩子還要辛苦，仍努力面對，還學會烏克麗麗；她開始練唱與家銘組成「抗癌鬥士親子組」，不僅考取3縣市的街頭藝人證照，還一圓她的歌手夢。



兩人今天到福田安寧病房演唱多首歌曲，由葉家銘演奏烏克麗莉與木箱鼓，林寶琴現場演唱歌曲，讓院內患者也能度過不一樣的父親節。葉家銘還分享自身對抗病魔過程，希望帶給病友希望。



林寶琴說：「沒想到兒子替我實現夢想」，她說，以前曾是駐唱歌手，因為家裡不贊成放棄表演路，今年父親節感謝丈夫當家庭後盾，全家以公益演出過節更有意義。



福田安寧病房主任李秉學提醒，抽菸、酗酒、紅肉及高油脂飲食都是罹癌的危險因子，運動、高纖飲食則可降低大腸癌發生；肝癌主要由感染B肝、C肝轉慢性帶原後病變致癌，帶原者最好每半年定期檢查追蹤，遠離致癌因子降低罹癌風險。1060808