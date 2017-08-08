（中央社記者張茗喧台北8日電）摩斯漢堡綠薯條事件，疑為有毒物質「龍葵鹼」，但現行法令卻未訂定龍葵鹼的限量標準。食藥署今天表示，已擬定相關草案，首次將馬鈴薯龍葵鹼限量訂在200ppm，最快明年初上路。



網傳摩斯漢堡台南分店販售綠色黃金薯條，台南市衛生局今天證實，台南8家分店中，成功店、健康店及高鐵台南店3家被查獲同批號的綠薯條約90公斤，將抽驗送食藥署檢驗確認「龍葵鹼」含量。



衛福部食藥署食品組副組長許朝凱今天接受中央社記者電訪時表示，只有發芽的馬鈴薯才會產生大量「龍葵鹼」，目前雖未針對訂有限量標準，但業者需落實自主管理，確保販售的馬鈴薯沒有發芽，邊境查驗方面除檢驗農藥等有害物質，同時也會檢查外觀發芽與否，藉以判斷是否符合規定。



許朝凱指出，以摩斯漢堡綠薯條事件為例，如送驗的問題薯條發現含過多「龍葵鹼」，恐致人體健康危害且限期未改，同樣會依「食安法」罰新台幣3萬至300萬元。



許朝凱進一步表示，為防龍葵鹼危害健康，食藥署近年參考「國際食品法典委員會」（CODEX）規定，針對9種重金屬、9種真菌毒素、7種食品中其他污染物質及毒素訂出限量標準，其中首次將馬鈴薯的「龍葵鹼」限量訂為200ppm（百萬分之一）。



他強調，有別過去以食品種類為基礎，訂定其可能的風險物質，此草案則是以污染物種類區分，訂出可能受到污染的食品種類，該草案去年7月已第一次預告，期間收到各界針對分類提出建言，預計今年底將第2次預告，最快明年初就能公告上路。



許朝凱說，新法上路後，馬鈴薯的龍葵鹼檢驗將有法令規定可依循，邊境查驗若抽查到也會進行檢驗，一旦超標則不予進口；市場稽查中發現馬鈴薯龍葵鹼超標，也會要求下架回收，限期未改將依食安法開罰3萬至300萬元。1060808