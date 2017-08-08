兒捐髓拯救生命 慈濟志工陳見宗：父親節最佳禮物中廣新聞網 (2017-08-08 18:10)
來自彰化縣的資深慈濟環保志工陳見宗，他今年的父親節禮物很不一樣，他的小兒子陳俊嘉去年進行的骨髓捐贈血液資料成功配對，通過了數萬分之一的機率，父親節前完成骨髓捐贈，讓一個生命獲得了希望。
慈濟基金會積極推動骨髓捐贈，志工幾乎都參與血液建檔，陳見宗一家參與了彰化縣當地的竹塘環保站，進行骨髓捐贈的血液建檔，今年初收到通知，一階段配對通過，再深入進行二階段配對，最終是他的小兒子陳俊嘉配對成功，並在父親節前順利完成捐贈，陳見宗認為這份助人的喜悅，是他最溫馨與感動的父親節大禮。
慈濟表示，骨髓幹細胞中心成立至今，已累積41萬多筆資料，成功配對4739人，足跡遍及30個國家地區。
（圖片：慈濟基金會提供中廣梁國榮）
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