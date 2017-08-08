(健康醫療網/記者林怡亭報導)

心臟病患天熱胸悶痛 應盡快就醫檢查

夏天天氣炎熱，除了嚴防中暑，若有心血管疾病的民眾也要多注意，因高溫容易使血管擴張，血流量增加，這時心臟負擔變大，加上夏天流汗時，身體水分蒸發使血液變濃稠，這時就可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞；國民健康署署長王英偉指出，嚴重時甚至可能引發心肌梗塞或腦中風等，不得輕忽嚴重性。

天熱出現症狀 心臟搶救分秒必爭

雖然天氣冷對心臟血管傷害較大，但高溫對於人體危害也不容小覷，過去就曾發生名人因天氣酷熱引發心臟突發疾病，緊急就醫急救；王英偉署長表示，有高血壓或心血管疾病的民眾，若高溫下出現胸悶痛、心跳快，呼吸急喘等情況，應盡快遠離高溫環境且設法降低體溫，並盡快就醫治療。

避開炎熱時間 出門應補充水分

根據美國心臟協會呼籲，包含心臟病患者、50歲以上及體重過重的民眾，應特別注意暑熱對身體造成的傷害；王英偉署長指出，像是應避免在中午至下午三點到戶外活動，若必要仍得出門，應穿著通風、淺色衣物、穿戴帽子等防護，且適時補充水分，降低熱傷害。

平時為健康把關 疾病遠離你

預防勝於治療，最重要仍應從三高控制開始，養成良好的生活習慣，且配合適量運動，控制體重，才能真正有效遠離疾病纏身；王英偉署長呼籲，只要多點心，養成個人健康自我管理，為自己健康多一份注意，做好保護心臟的基本功，就不怕疾病找上門。

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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34438喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊