isCar！有著經典歐翼車門的Mercedes-Benz SLS AMG，於2010年正式引進國內，除了大家熟知的Coupe車型之外，SLS AMG還提供了Roadster、GT與Black Series車型，不過很可惜在2014年3月宣布停產。Inden Design負責人Joe Inden非常喜歡SLS AMG，決定打造這輛極為特別的SLS AMG。

SLS AMG Black Series是「黑色」系列的第五位成員，不僅全車施以輕量化工程使車重比SLS AMG減輕了70公斤，引擎也在經過腹內強化之後到達631hp最大馬力與64.7kgm最大扭力，比SLS AMG多了60hp馬力，雖然SLS AMG旗下所有車型都已停產，但Inden Design卻決定打造一輛「經典」的SLS AMG Black Series，因為老闆想要‧‧‧

首先是外觀部分，Inden Desin為這輛SLS AMG大量移植Black Series的鈑件，像是前保桿含下擾流板、引擎蓋、葉子板、車身側裙、後尾翼與後下分流器等，內裝部分基本上也是完整移植Black Series的碳纖維件，簡直是一輛不折不扣的SLS AMG Black Series，但老闆不喜歡一切看起來跟Black Series一樣，所以開始進行一些不一樣的改裝。

底盤部分改裝KW避震器以提升操控性能，而鋁圈則是選擇BBS旗下的F1系列製品，5幅Y字形骨架與Black Series有些相似，而簡單的細爪造型能使圈內的AMG對向多活塞煞車組表露無疑，規格為前10Jx20搭配265/30 R20輪胎，後12.5Jx21搭配325/25 R21輪胎，這樣的配置使外觀更為搶眼，就像經過改裝的SLS AMG Black Series。

引擎動力當然馬虎不得，除了不鏽鋼排氣系統之外，動力部分交由專精Mercedes-Benz改裝的MKB，針對點火與供油程式進行補正，並將電子限速解除，最大馬力即可到達與Black Series相近的635hp，而72.4kgm最大扭力可是比Black Series高出許多，可惜Inden Design並無提供加速測試數據，不知道有沒有Black Series 3.6秒〈0-100km/h〉的成績？

圖片出處：Inden Design