isCar！「馬力608hp」、「極速330km/h」這二數字，出現在超跑或高性能跑車，自然無庸置疑的十分合適，但若是一部大型豪華房車，那就有趣多了！出自Alpina之手改造的B7，基於4.4升V8雙渦輪引擎，將動力催升到608hp，極速更攀升到330km/h驚人數字，就算面對牛馬蛙之流的超跑，也絲毫不畏懼！

以BMW車款為基礎進行Complete Car全面改造，再冠上Alpina之名的這個知名改裝廠，旗下車款都是相當珍稀且動力強悍的性能尤物！在去年日內瓦車展中，Alipna即以BMW 750i為基本架構再改頭換面而推出的B7，除了外觀採用小型空力套件點綴，搭配20吋的放射多輻鋁圈，營造出更為霸氣且強悍的視覺樣貌。

雖然BMW 750i原本配置的4.4升V8雙渦輪機體，只需透過簡單的電腦程式升級，就可將原先的450hp動力推升到近600hp的水準，但身為「車廠」的Alpina並非一般改裝廠那樣便宜行事，而是大規模的將二顆渦輪予以升級加大，連同降低進氣溫度的中冷器也予以加大，再輔以加大冷排的方式，好讓直上608hp的強勁性能穩定輸出。

在如此繁複且縝密的強化升級，Alpina B7的性能表現自然也有精進，像是短距離衝刺的0~100km/h，B7即可將秒數縮短到四秒的時間內，而在電腦改寫程式之後，電子限速也經解除，仗著高達608hp動力，極速數據則可推升到330km/h的境界，性能表現相當強勁！

Alpina不只替B7的動力強化改變，連帶也針對車重執行減重工程，雖然並未到拆空偷輕的那樣誇張，但Alpina則將B7的A、B、C柱的結構改為碳纖維材質打造，至於像是碳纖維傳動軸，以及薄型化的擋風玻璃等的配件，也都有助於減少原本不算輕的車身重量！

正如一開始所說，Alpina並非僅針對動力及底盤做強化升級，而是採用Complete Car成車打造的方式製作，所以不只動力因此增長，車內座艙的奢華程度，一點也不輸原本750i配置，甚至還顯得更為豪華且更具質感！所以像是車艙主要的製作元件，就是採用灰黑色真皮及米黃色真皮的二種材質製作，頂蓬部分則也改換麂皮包覆，同時也在皮椅的中央部分，施以菱格狀紋路的印記。

Alpina B7現階段僅供給英國市場販售，而其608hp最大馬力及330km/h極速表現，也創下英國當地最速市售四門大型房車的紀錄，若想要擁有這部性能表現亮眼的大型豪華房車，「]只需」付出11.5萬英鎊即可擁有！