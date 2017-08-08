【中央網路報】

台南市中西區西門路與中正路為經濟商圈，往來各區主要道路，車流量頻繁，為維護道路品質，市府工務局列入106年度路平專案辦理改善，自8月10日至23日將分二階段施工，期間10至16日進行中正路路面改善，17至23日進行西門路路面改善。台南市政府工務局表示，西門路(民生路至府前路)及中正路(湯德章紀念公園至海安路)路平工程內容包含孔蓋下地、安全島改善、路面線型及洩水坡度調整等，目前安全島已大致完工，將進行路面施工階段。為考量市區交通的需求，避免施工影響造成車流壅塞，工程將分二階段施工，8月10至16日進行中正路路面改善，但為因應人手孔調整，8月21日中正路（湯德章紀念公園至海安路）北側車道仍將進行路面柏油施工； 8月17至23日進行西門路路面改善工程。屆時將由中正路南側先行施工，施工期間採單側封閉，另側雙向通車，若遇雨則順延進場施工。工務局籲請屆時用路人行經該路段時，為免交通壅塞，請提前改道或減速慢行，以維行車平安。（蔡清欽報導）