【中央網路報】

慶祝父親節，肚皮舞表演呼籲父親重視自身健康。（記者蔡清欽攝） 88父親節，奇美醫院辦理「揮別鮪魚肚、健康全家顧」活動，邀請台南市社區大學「摩久戀舞社」表演別開生面的肚皮舞，院長邱仲慶提醒天下的阿爸注意自己的水桶腰，一起來關心自己的健康。這場活動提供「減重營養諮詢」、「酸痛諮詢」、「中醫養生奉茶」及「紓壓按摩」，在這專屬爸爸的節日，關心爸爸的健康。現場還有免費四大癌症篩檢，四大癌症篩檢包括：子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌，為了促進民眾前往篩檢，只要完成檢查者，奇美醫院就贈送100元禮券，並參加抽獎，受到熱烈回響。奇美醫學中心去(105)年四癌篩檢成效說明如下—總計提供31,412人進行癌症篩檢服務，共計找出464名癌前病變個案，及147名癌症確診個案，各癌篩檢詳細數字為：1.大腸癌總篩檢人數為8,037人，篩檢陽性個案數為638人，確診為癌前病變為249人，確診癌症數為22人。2.口腔癌總篩檢人數為4,423人，篩檢陽性個案數為656人，確診為癌前病變為110人，確診癌症數為52人。3.乳癌總篩檢人數為5,503人，篩檢陽性個案數為679人，確診癌症數為35人。4.子宮頸癌總篩檢人數為13,449人，篩檢陽性個案數為345人，確診為癌前病變數為105人，確診癌症數為38人。透過篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症，鼓勵民眾將四癌篩檢列為自己健康護照的重要注意事項，為了自己以外，更為了家人的幸福。奇美醫學中心秉持著以人為中心的服務，貼近民眾生活，希望提供民眾安全又安心的醫療環境，積極地舉辦父親節感恩活動，也結合癌症篩檢，藉此關懷院內醫護同仁及民眾之身體健康。（蔡清欽報導）