（香港 ，2017年8月8日）－ 踏入2017年夏季之際，歐特家酒店系列（Oetker Collection）取得驕人佳績，榮獲多個由國際刊物記者、旅遊界專業人士及公眾選出的獎項及提名，旗下九個尊貴物業的卓越質素和服務深受各界肯定。



巴黎勒布裡斯托酒店（Le Bristol Paris）獲著名旅遊雜誌《Travel + Leisure》評為巴黎最佳酒店並入選十大歐洲最佳城市酒店之列，昂蒂布伊甸豪海角酒店（Hôtel du Cap-Eden-Roc）躋身三大歐洲最佳酒店之一，而聖巴斯島艾登海岬酒店（Eden Rock - St Barths）則榮登加勒比最佳酒店之列並獲選為聖巴斯島最佳酒店。聖巴斯島艾登海岬酒店的套房亦獲美國版《Robb Report》選為全球最瘋狂套房，而姊妹物業高雪維爾雪峰酒店（L’Apogée Courchevel）和巴登—巴登布倫納柏水療度假村（Brenners Park-Hotel & Spa）水療翼樓Villa Stéphanie的套房，則分別獲《Elite Traveler》評選為法國最佳酒店套房及提名為德國最佳酒店套房。此位處巴登—巴登的物業歷史悠久，為賓客呈獻歐洲最優雅創新的水療體驗。



《Wine Spectator》的美國讀者連續第二年將榮譽大獎（Grand Award）頒予巴黎勒布裡斯托酒店的米芝蓮三星食府Epicure，並將卓越獎（Best Award of Excellence）授予昂蒂布伊甸豪海角酒店（Hôtel du Cap-Eden-Roc）的Restaurant Eden-Roc，兩家餐廳的均擁有一系列無出其右的葡萄酒及烈酒，由品酒師悉心挑選及珍藏。巴黎勒布裡斯托酒店的餐飲體驗得到美國版《Condé Nast Traveler》表揚，更獲得全球最佳酒店早餐之美譽。



巴黎勒布裡斯托酒店及塞舌爾弗雷格私人海島度假村（Fregate Island Private）分別獲俄羅斯旅遊雜誌《Prime Traveler》選為最佳城市酒店及最佳海島酒店。後者為擁有七個私人沙灘、茂密森林和野生動物的保育勝地（棲息著3,000隻亞達伯拉象龜），俯瞰塞舌爾群島的清澈海水。



於法國，歐特家酒店系列在馥裡居酒店大獎（Prix Villégiature Awards）上獲24名國際刊物記者提名，涵蓋多個獎項類別：歐洲最佳水療中心（巴登—巴登布倫納柏水療度假村水療翼樓Villa Stéphanie）；最佳陽台（旺斯聖馬丁莊園及水療度假村）；最佳迎賓及服務（高雪維爾雪峰酒店）；最佳氛圍（昂蒂布伊甸豪海角酒店）；歐洲最佳酒店（巴黎勒布裡斯托酒店）；以及歐洲最佳酒店品牌（歐特家酒店系列）。



倫敦蘭斯伯瑞酒店（The Lanesborough）被《泰晤士報》評為全球百大最佳酒店之一，並榮登《Luxury Travel Magazine》雜誌五大配備極致奢華設施的套房之列，此外亦獲薈萃15,000名業界專家的高端旅遊網絡Virtuoso提名為年度最佳酒店，得到廣泛認同。



新登場的巴西聖保羅坦格拉宮酒店（Palacio Tangara）開業不久，已被《Breaking Travel News》譽為巴西最奢華度假勝地，在南美洲亦屬首屈一指。



歐特家酒店系列旗下九個物業中共有八個成功躋身德國經濟雜誌《Bilanz》2017年度酒店榜單，是唯一獲此傲人佳績的酒店集團，排名由112位瑞士酒店業者及86名旅遊界專業人士選出。



歐特家酒店系列行政總裁Franck Marrenbach表示：「旗下所有物業最近數月得到傳媒、旅遊界專業人士及賓客的支持，屢獲尊貴殊榮，我對此深感榮幸。這大大提高我們的知名度，令歐特家酒店系列榮獲《Travel + Leisure》選為兩大全球最佳酒店品牌之一。酒店之所以特別，乃在於用心經營、在背後默默耕耘的靈魂人物。」



歐特家酒店系列簡介



歐特家酒店系列（Oetker Collection）乃全球最啟迪心靈的頂級精選酒店系列之一。「頂級酒店」（Masterpiece Hotels）這名稱包含著一項承諾：全天候24小時致力提供最卓越的服務。而標誌中的珍珠，則象徵獨特、美態與品質。每顆珍珠串連在一起，結合成獨一無二的珍珠項鍊。



歐特家酒店系列旗下的每個酒店均別樹一幟，反映出獨有的歐洲傳統，並呈獻最高水準的服務、無出其右的歷史建築與室內裝潢，以及對細節一絲不苟的態度。



歐特家酒店系列旗下九個豪華酒店包括：



高雪維爾雪峰酒店（L’Apogée Courchevel）― 位於法國阿爾卑斯山滑雪度假村Courchevel 1850之巔，氛圍親切溫馨的豪華瑞士小屋，提供無與倫比的滑雪體驗

巴登—巴登布倫納柏水療度假村（Brenners Park-Hotel & Spa）― 地處德國巴登巴登，座落於廣闊的私人公園內，堪稱為最具代表性的宏偉酒店。其歷史悠久的建築Villa Stéphanie現以新貌登場，呈獻歐洲最優雅、最創新的水療體驗

巴黎勒布裡斯托酒店（Le Bristol Paris）― 座落於著名的rue du Faubourg Saint-Honoré大街，為洋溢地道風格的巴黎宮殿級酒店，極致呈現將藝術融入生活的法國文化

旺斯聖馬丁莊園及水療度假村（Château Saint-Martin & Spa）― 位於法國蔚藍海岸心臟地帶的浪漫酒店，盡覽地中海沿岸的壯麗景色

聖巴斯島艾登海岬酒店（Eden Rock - St Barths）― 此豪華度假勝地建於聖巴斯島滿佈岩石的海岬之上，潔白沙灘及碧綠海水環伺四周，在加勒比海中心體現法式生活藝術

塞舌爾弗雷格私人海島度假村（Fregate Island Private）― 擁有茂密森林和野生動物的保育勝地，俯瞰塞舌爾群島的清澈海水，全球獨一無二

昂蒂布伊甸豪海角酒店（Hôtel du Cap-Eden-Roc）― 位處地中海昂蒂布海角，融合古典魅力與時尚奢華的傳奇酒店，座落於優美私人公園的心臟位置

倫敦蘭斯伯瑞酒店（The Lanesborough）― 於朝氣與典雅兼備的倫敦大宅中呈獻經典英式服務

巴西聖保羅坦格拉宮酒店（ Palacio Tangara）― 座落於聖保羅優美的Burle Marx公園內，位於繁華都市的核心地帶，宛如城市綠洲，將為當地注入全新獨家款客之道



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