香港, 2017年8月8日 - (亞太商訊) - 今日，全球頂級的首席執行官領導組織YPO表示，2017年第二季度，亞洲商業領袖信心指數小幅下滑。



YPO Global Pulse信心指數亞洲指數由1.8降至61.5，幾乎將本年第一季度取得的成績（上漲2.1點）毀於一旦。



總體來講，自2016年1月起，亞洲信心指數基本保持不變，一直處於60多的低位，表明該地區的經濟環境比較穩定，來年亦將如此，國內生產總值和就業率可能小幅上漲。



相比全球狀況，亞洲信心指數基本保持不變，該指數的全球複合分數小挫0.5點，降至62.0。



該地區主要經濟體的信心指數下降幅度各有不同。印度信心指數基本平穩，小幅下滑0.6點，降至65.4。雖然如此，印度仍然是全球信心指數最高的十個國家之一。



亞洲最大經濟體中國的信心指數下挫2.4點，降至59.2，自2015年10月以來的最低點。日本信心指數也出現下滑，小跌1.2點，降至54.5，年內最低水平。



亞洲新興經濟體也出現了信心下降的情況，使前六個月信心提升的成果有所折扣。 YPO Global Pulse指數東南亞指數下降5.2點，降至60.8，其中，新加坡、馬來西亞和印度尼西亞降幅較為顯著。



“雖然整個亞洲地區的信心出現小幅下滑，但我們應當注意，整體形勢比較樂觀，” YPO會員和JMP Advisors董事會主席Jairaj Purandare講道，“該地區發達經濟體和新興經濟體的商業領袖仍對來年增長前景保持樂觀態度，但是，他們對該地區的社會政治環境及全球經濟的走向表示關注。”



亞洲調查結果



亞洲首席執行官對收入增長充滿信心，但對就業市場和固定資產投資持謹慎態度

當被要求按照YPO Global Pulse信心指數三大指標評估各組織未來12個月的前景時，亞洲商業領袖仍保持樂觀態度。 2017年第二季度，YPO亞洲銷售信心指數上漲0.6點，升至70.9點。近四分之三（72%）的首席執行官將在來年增加收入，只有1%預計下降。



雖然如此，亞洲首席執行官對就業市場和固定資產投資前景稍顯謹慎。亞洲就業信心指數下滑3.0點，跌至55.3，是八年來YPO Global Pulse調查的最低點。僅四分之一（28%）的受訪者有望在未來12個月增加就業崗位，而多數（66%）可能維持現有員工人數。



YPO亞洲固定資產投資信心指數下挫3.9點，跌至59.3，自2015年10月以來的最低水平。展望未來12個月，41%的受訪者有望增加固定資產投資，而52%的受訪者認為，投資水平可能保持不變。



經濟狀況在短期內改善

調查發現，亞洲短期經濟形勢並非沒有亮點。多數（53%）首席執行官認為，未來六個月，經濟形勢必將改善；只有10%估計，商業和經濟環境會更加糟糕。



大洋洲主要調查結果



大洋洲信心指數達到創紀錄新高

2017年第二季度，YPO Global Pulse信心指數大洋洲指數增長3.6點，升至67.0，達到YPO Global Pulse調查八年以來的最高水平，相比世界其他地區，信心指數首屈一指。



大洋洲商業領袖對各自組織眼下發展充滿信心。四分之三（75%）的首席執行官有望在未來12個月增加收入，剩餘的四分之一估計，收入將保持平穩狀態。關於就業市場，半數（51%）商業領袖認為，未來12個月將增添新的工作崗位，剩餘半數（49%）預計，員工人數保持不變。



當被要求評估未來兩個季度影響組織的商業和經濟環境時，40%的大洋洲首席執行官認為，商業和經濟環境有望改善，45%認為，經濟環境保持不變。只有15%認為，經濟形勢會進一步惡化。



全球回顧



2017年第二季度，YPO Global Pulse信心指數小幅下跌0.5點，降至62.0。美國信心指數居高，僅小幅下滑1.6點，跌至63.3。加拿大信心指數增長0.8點，升至62.9。



在歐盟地區，信心指數增長2.1點，升至63.0，達到YPO Global Pulse調查八年來的最高水平。得益於第一季度拖累該地區的瑞士信心指數的全面反彈，非歐盟歐洲國家首席執行官信心劇增，上漲8.5點，升至60.3。



其他地區，拉丁美洲信心指數增長2.1點，升至59.2，是2014年1月以來的最高水平。在非洲，信心指數小幅上漲1.9點，增至56.3。雖然是兩年內最高水平，仍在最沒有信心地區中排列第二位。



中東和北非（MENA）地區下跌4.5點，降至50.7，歷史最低點，使之成為全球最沒有信心的地區。



YPO Global Pulse信心指數



2017年7月前兩週進行的季度電子調查收集了全球1161名（亞洲139名，大洋洲51名）YPO首席執行官的數據。如欲了解更多關於本全球調查的方法與結果的詳細信息，請訪問 http://www.ypo.org/globalpulse/ 。



本新聞稿中的文字是翻譯，在任何情況下不得視為正式文稿。本新聞稿的英語原文版本乃是唯一的權威版本，若任何與其不一致的翻譯情況出現，則以英文原稿為準。



關於YPO



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