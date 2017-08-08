【中央網路報】

李麗琴(右)獲得第十屆崇越論文大賞優等獎。李麗琴(左)與其它得獎者共同領獎。碩士生李麗琴(右)經由指導老師陳嵩(左)的協助下完成論文。李麗琴兼顧課業、工作與家庭，獲獎實屬不易。 由崑山科大企業管理研究所陳嵩老師指導，2016年碩士畢業生李麗琴的論文〈銷售人員的好競爭特質有助提昇銷售績效嗎？調節觀點與實徵研究〉，參與TSC第十屆崇越論文大賞，獲得碩士組「行銷管理類」優等獎，是唯一在該類獲獎的私立科大。崇越論文大賞為國內管理學界最有知名度與公信力的博碩士論文比賽，有管理學界奧斯卡的美名，今年的論文大賽競爭激烈，全國有70所大學申請，投稿論文更高達701篇，百位評審委員來自大專院校的優秀教授及實務業界專家，分組進行四道嚴格的匿名審查，最終選出9篇最優論文獎、31篇優等論文獎與74篇優良論文獎。李麗琴為崑山企研所在職專班學生，大學畢業已經二十幾年，再回到校園唸書進修十分不容易，加上必須同時兼顧工作與家庭事務，讓她對於撰寫論文更備感壓力。難能可貴的是，李麗琴仍咬緊牙關，按部就班的依序完成指導老師提出的碩士論文要求與建議，並陸續將論文內容引申研究投稿至期刊及競賽，終獲此殊榮。陳嵩教授指出，以技職科大在職碩班的學生能獲得此論文的榮耀實在難得，證明學生只要肯下工夫，就不會阻礙學習。〈銷售人員的好競爭特質有助提昇銷售績效嗎？調節觀點與實徵研究〉特別將「競爭心理氣氛」及「顧客嚴苛度」加入傳統的銷售特質研究中，研究結論則向業界建議招募「好競爭」特質的銷售人員，同時透過管理實務促進組織內部競爭氣氛，並將「低好競爭」特質的現職銷售人員，轉介至非銷售職務，協助銷售人員克服因面對嚴苛顧客的錯誤認知，而疏遠（或躲避）嚴苛顧客的傾向。該研究成果對於業務銷售人員的招聘與訓練，提供獨特且不同於以往的建議，獲得評審的青睞。（蔡清欽報導）