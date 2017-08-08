朴子就業中心88節送幸福 免費剪髮排滿滿中央網路報 (2017-08-08 17:27)
今年父親節仍是上班日，更彰顯爸爸「家中支柱」的辛苦形象，朴子就業中心欲提醒民眾別忘了父親節，記得向辛勞的父親說聲「爸爸辛苦了！」。就算處於待業低潮，朴子就業中心也表示，希望讓民眾感受到就業中心的關心，永遠與爸爸們站在一起，共同為了「快樂的家庭找工作打拼」永不放棄。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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