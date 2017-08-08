【中央網路報】

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心體恤平日勞苦功高的爸爸們，特別於8月8日舉辦「OH!爸 就業好幸福」活動，除了替辛苦爸爸們找到好頭路外，並現場邀請到年輕貌美的美髮師免費替爸爸們塑造帥哥髮型，當天很多民眾都很高興衝著「找工作送造型」前來做不一樣體驗，將就業中心擠得水洩不通，而且當天也免費教民眾學習如何製作養生豆干，讓民眾笑容滿面，直呼收穫滿滿，。今年父親節仍是上班日，更彰顯爸爸「家中支柱」的辛苦形象，朴子就業中心欲提醒民眾別忘了父親節，記得向辛勞的父親說聲「爸爸辛苦了！」。就算處於待業低潮，朴子就業中心也表示，希望讓民眾感受到就業中心的關心，永遠與爸爸們站在一起，共同為了「快樂的家庭找工作打拼」永不放棄。（蔡清欽報導）