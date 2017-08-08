食安/摩斯漢堡販售金黃「綠」薯條？南市衛局針對轄內八家分店稽查中央網路報 (2017-08-08 17:28)
臺南市衛生局為確保食品安全啟動專案稽查，由於業者今(8)日起已主動暫停販售該產品，衛生局仍就庫存的金黃薯條冷凍半成品或油炸後成品進行抽查，發現成功店、健康店、高鐵台南店等3家待退貨之金黃薯條冷凍半成品，經撥開後表皮呈現綠色情形，衛生局當場予以抽回送驗。由於該產品係由總公司透過逢泰企業股份有限公司從美國進口後配送至各分店冷凍儲存再油炸供應，基於源頭管理，已移請臺北市政府衛生局查處。
臺南市衛生局表示，馬鈴薯原含有少量茄鹼(20至100毫克/公斤)，惟照光後或發芽時，容易產生葉綠素或茄鹼（芽眼部分可達200至500毫克/公斤)，以致馬鈴薯外皮或淺層部位呈現綠色，由於茄鹼對熱穩定，即使高溫加熱也無法去除，攝取過多則可能造成頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等不適症狀，嚴重則有血壓偏低、心跳偏慢、呼吸變快、肌肉絞痛、流涎以及溶血等危險。業者若使用、販售含有過量茄鹼的薯條，恐違反食品安全衛生管理第17條或第15條等規定，依同法可處新臺幣3萬～300萬元整罰鍰。
臺南市衛生局呼籲民眾，馬鈴薯若發芽或芽眼及芽根變綠，整顆馬鈴薯可能已產生大量的茄鹼，誤食後2至24小時內可能出現腹瀉不適症狀，持續3至6天。建議民眾，避免一次購買大量的馬鈴薯；保存時，宜置於低溫、無直射陽光照射的地方，以防止發芽；倘一旦發芽就不宜食用。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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