德國農長：毒雞蛋因化學活動引起中央廣播電台 (2017-08-08 16:52)
德國農業部長施密特(Christian Schmidt)今天(8日)說，西歐國家近日出現雞蛋遭殺蟲劑芬普尼(fipronil)污染的情況，很明顯是因化學活動造成的結果。
施密特告訴德國第一電視台(ARD)說：「這是犯罪，顯而易見。」但是他沒有做進一步說明。
自比利時7月20日首次將此事通知歐洲聯盟執行委員會以來，德國、荷蘭與比利時的超市已將數百萬顆雞蛋下架，瑞典和瑞士零售商隨後也比照辦理。但是隨著遭芬普尼污染的毒雞蛋範圍擴大，英國和法國恐怕也已淪陷。
施密特說，到目前為止，德國各地的超市貨架上，應該再也沒有被污染的雞蛋。
世界衛生組織(WHO)認為芬普尼是毒性較溫和的殺蟲劑，但若是劑量過大時，可能會傷害人體器官。
至於污染雞蛋的芬普尼來源，荷蘭和比利時當局認定這些殺蟲劑是來自荷蘭的清潔用品供應商。
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