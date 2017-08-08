狗年到「中華民國第33屆版印年畫徵選活動」徵件起跑



(中央社訊息服務20170808 17:13:18)由文化部指導、國立臺灣美術館主辦「中華民國版印年畫徵選活動」第33屆徵件開始囉！收件日期自即日起至106年9月3日截止。爲推廣年畫藝術，促進年畫多元永續發展，以提倡傳統民俗文化與藝術創作之結合，達文化傳承之目的。本屆徵件主題以歡樂新年、歲時節慶或創新年畫為主，採公開徵件方式辦理，鼓勵凡對版印年畫創作有興趣之中華民國國民及居留於臺灣之藝術工作者，均可將其本人作品送件參加徵選，每人參加徵選作品件數不得超過3件。



「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年開始辦理，在臺灣及世界各地流通，傳承臺灣獨特的民俗藝術、開創臺灣春節一項新的傳統，已成為迎接新年度最受矚目的競賽性展覽之一。本屆徵件延續歷屆活動精神，以歡樂新年、歲時節慶或創新年畫為徵件主題，臺灣的版畫藝術家每年持續創作不輟，帶動家庭美育的推廣上功不可沒，更結合民俗藝術與美術教育，期許未來有更多的人參與版印年畫的創作，國美館邀請送件者一起發揮巧思及創意，迎接狗年到，歡迎大家一起旺旺來做版畫。



訊息來源：文化部



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