中華郵政公司響應2017臺北世界大學運動會 發行紀念郵票及限定版便利箱



(中央社訊息服務20170808 17:09:19)2017年夏季世界大學運動會將於本(106)年8月19日至30日在臺北市舉辦，為支持並響應此盛會，中華郵政公司特以我國參與的熱門競賽項目為題材，訂於8月16日發行「2017臺北世界大學運動會紀念郵票」1套8枚(面值5元及15元各4枚)及小全張1張(面值25元)。



「2017臺北世界大學運動會紀念郵票」採特殊平行四邊形8枚聯刷印製，增添集郵樂趣，以舉重、射箭、田徑、跆拳道、棒球、籃球、排球及桌球等運動為主題，搭配吉祥物「熊讚Bravo」及運動會標誌，郵票兩側輔以聖火造型之異形齒孔，展現特色，全張2套郵票間之「過橋」設計，以世大運吉祥物手持聖火、歡呼、加油及我最行等4種造型，為世大運加油；小全張則以繪文字方式呈現律動之美。



配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於8月14日發售；並製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺，於郵票發行當日供售。另為饗郵迷，中華郵政公司特鐫刻紀念郵戳配發各局供民眾蓋戳紀念，並於小巨蛋服務臺設立臨時郵局，服務民眾。



此外，中華郵政公司另已於 8月4日發售「2017臺北世界大學運動會限定版便利箱」2款，以世大運吉祥物「熊讚Bravo」搭配郵政郵差包及便利箱為主視覺設計，模樣俏皮可愛，充滿熱情與活力。依尺寸分為長型便利箱及小型便利箱，售價分別為80元及65元，歡迎民眾依需求至各地郵局選購。



聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458 郵務處 李諸禮 02-23921310轉2352



訊息來源：中華郵政股份有限公司



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