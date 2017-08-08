夏日用電量飆升 節約用電有撇步 資策會輔導展綠科技推出「智慧鉤錶系統」 電量用多少「鉤」了就知道



(中央社訊息服務20170808 16:57:42)炎炎夏日，用電量節節高升，如何將看不到的用電量，轉換成客觀數字，再調整用電習慣，以達節電目的，是大家關注的重要議題。然而目前市場上能源管理系統，大多受限於高昂建置成本及安裝維護不易，通常僅針對用電量大設備做重點式用電量測，難以針對每條電源線路及每項電器設備，進行更細部且全面性之用電監測管理。



為此，資策會產業推動與服務處(產推處)輔導展綠科技發展「智慧鉤錶系統」，只要將此智慧鉤錶外鉤於任何電線外緣上，即可輕易且即時量測到電量資料，並透過BLE(Bluetooth Low Energy)技術連接IoT Gateway再上傳雲端。最方便的是，此智慧鉤錶還可自行充電不需更換電池，能夠以極低成本及簡便的安裝方式，達到大量佈建目標，進而將日常用電情形全面以數據呈現管理。此系統目前已於國內、中國大陸、新加坡及泰國等地區，搶先於工廠、社區及飯店等場域展開佈建。



為進一步促使智慧鉤錶系統藉由具廣覆蓋、低功耗、低成本及大量連結特性之NB-IoT(*註)技術以發揮更大用電監測效果，資策會產推處促成展綠科技與瑞士模組商u-blox合作開發應用於智慧鉤錶系統之NB-IoT Gateway，並成功與資策會智通所開發之NB-IoT基站系統達成測通，且與Nokia、Ericsson之NB-IoT基站系統完成互通測試，此外，更促成展綠科技與資策會智通所合作在桃園中壢工業區工廠場域進行NB-IoT實地佈建測試，為NB-IoT技術於應用面開發之一大進展。



資策會產推處柯Y堂處長指出，NB-IoT為全球各大電信商普遍支持之低功耗廣域網路(LPWAN)重要技術，國外許多電信商及設備商均已積極搶先投入商用佈建，國內亟需快速建立NB-IoT產業生態系，以搶佔全球智慧物聯網市場商機，而將NB-IoT技術應用於智慧用電監測管理，正可同時帶動NB-IoT及智慧節能產業發展。



負責帶領NB-IoT技術研發的資策會智通所馬進國主任進一步提及，智通所致力機器型態通訊(MTC)核心技術開發，已完成國內首套客製化NB-IoT基站系統及與終端設備開發測試，此次產推處促成與展綠科技的場域合作，有助於進一步投入NB-IoT應用面場域實測，提升廠商競爭優勢。



展綠科技吳仁作執行長認為，透過資策會產推處輔導協助導入NB-IoT技術，有利於展綠科技長期發展，可連結大量NB-IoT Gateway讓智慧鉤錶系統用電監測發揮更大功效，任何有電線的地方包括家庭、社區、商辦及工廠等各類場所，均可輕易擷取大量用電數據進行分析，找出異常加以改善，達智慧節電、用電安全及預測性維護之目的。



未來，資策會產推處將促使展綠科技與國內電信商進一步合作，結合創新智慧鉤錶系統、新興NB-IoT技術及創新商業模式，解決用電量測大難題，發展全面性用電監測管理服務，並將解決方案推展至全球市場。



*註：NB-IoT(NarrowBand IoT)為低功耗廣域網路(LPWAN)窄頻無線通訊技術之一，可使大量設備及服務經由蜂窩電信頻段進行連結，為3GPP標準組織於2016年6月提出專為物聯網(IoT)設計的系列技術之一，具廣覆蓋，低成本，低功耗及大量連結特性。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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