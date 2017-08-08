寶島風情郵票─馬祖



(中央社訊息服務20170808 16:35:38)為鼓勵民眾遊賞臺灣各地景觀風情，中華郵政公司繼民國105年、106年發行寶島風情郵票小全張－臺東縣、臺南市後，續以東引島燈塔、芹壁聚落、黑嘴端鳳頭燕鷗及藍眼淚等馬祖著名景點及生態為題材，訂於8月9日發行「寶島風情郵票－馬祖」1套4枚，並於同日上午10時30分在馬祖郵局舉辦郵票發行典禮及設立臨時郵局。 本套郵票圖案簡介如下：一、東引島燈塔（面值5元）：建於清光緒30年（西元1904年），位處馬祖東引島世尾山山腰，是臺閩地區位置最北的一座國定古蹟，因白色歐式建築風格而有「東引別墅」之稱。



二、芹壁聚落（面值9元）：位於北竿島西北面，是馬祖保存最完整的閩東傳統古厝聚落，建築依山傍水而建，外牆以當地花崗石為主，遠遠望去猶如海上石城。



三、黑嘴端鳳頭燕鷗（面值10元）：近年於馬祖現身，橘黃色嘴喙尖端為黑色，並帶有白色小點，頭頂和雙腳呈黑色，因數量稀少且長期行蹤成謎，被稱為神話之鳥，是瀕臨絕種鳥類。



四、藍眼淚（面值20元）：每逢春夏之際在馬祖海域發出夢幻藍光的藍眼淚，其中發光生物之一的夜光蟲，在寧靜的黑夜中，熠熠閃亮。



配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於8月7日發售；並製作預銷首日戳低值封、套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。



另臨時郵局及臺北北門郵局將發售限量500張之發行典禮紀念卡，以饗郵迷。



聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458



訊息來源：中華郵政股份有限公司



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