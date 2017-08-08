意外帶來家庭驟變 屏縣府主動關懷



(中央社訊息服務20170808 16:34:52)針對屏東縣萬丹鄉4日晚間發生三車追撞重大車禍而造成楊姓士官長一家三口不幸喪生案，屏東縣政府社會處徐紫雲副處長代表潘孟安縣長發送慰問金，除了給予情緒支持，也將全力協助案家後續申請社會福利補助及連結資源等事宜。



屏東縣政府在獲知車禍事件後，立即指派社會處社工關懷瞭解楊家現況，並連結屏東縣警察局交通組提供後續法律協助，以及指派教育處啟動輔諮中心的安心服務，進行後續班級及家庭輔導。



縣府社會處表示對於轄內需要協助的弱勢家戶，皆會給予立即性的關懷與評估，如民眾有發現需要被關心之弱勢家戶，可立即向社會處各區家庭福利服務中心逕行通報，通報窗口(08)7321896，讓弱勢家庭能夠即時獲得協助。



訊息來源：屏東縣政府



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