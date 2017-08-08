緬懷88風災英勇殉職員警 台東警局長率隊獻花致敬中央社 (2017-08-08 16:34)
緬懷88風災英勇殉職員警 台東警局長率隊獻花致敬
(中央社訊息服務20170808 16:33:46)8年前的莫拉克風災侵襲臺東縣太麻里鄉地區，大武分局太麻里分駐所2位員警為勸離低窪地區民眾而遭洪水沖走，臺東縣警察局長黃慶惠特別於今(8)日特前往風災紀念碑獻花以表追思之意。
民國98年8月8日，本應是父親歡度88節的日子，太麻里地區卻因「莫拉克」颱風來襲帶來非常嚴重的災情，當時任職太麻里分駐所之許金次、江文祥兩位員警，受命緊急前往即將潰堤之太麻里溪畔，勸離民眾疏散，未料遭暴漲溪水連人帶車沖走，不幸英勇殉職，各界遂發起立碑之構思，並將紀念碑設置於2位生前任職之太麻里分駐所前綠地。為緬懷二人英勇事蹟，台東縣警察局局長黃慶惠特於本(8)日前往獻花，並由副局長魏仲亨、黃錫英、公關科科長劉正達、人事室主任蘇映竹、大武分局分局長王永吉等陪同，以聊表殉職者英勇事蹟。
大武分局表示，每年皆會舉辦獻花或其他紀念儀式，讓員警不畏風雨，奮不顧身，捨己救人的大愛情操能深植人心，也呼籲民眾若遇颱風有土石流或溪水暴漲之情形時，能盡量配合警方進行撤離，也希望未來不要再發生此類憾事。
訊息來源：台東縣政府
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