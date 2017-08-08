一張證照遊走臺、美 義守大學醫技系培育跨國檢驗人才



(中央社訊息服務20170808 16:29:33)因應醫療人才新需求，間隔二十多年後，義守大學醫學院獲教育部認可，成立「醫學檢驗技術學系」，八月正式上路，新學年度招生報名踴躍；創系主任林尊湄原擔任義大醫院「醫學檢驗部」部長，在學術與醫界擁有相當資歷輩份，期許該系未來能培育出更多優秀人才。



論起來，算是臺灣醫檢領域先驅者的林尊湄，60年代自臺灣大學「醫事技術學系」畢業後，即投身該臨床第一線，後持續進修研究，進而投身醫檢教育，多年來培育無數後輩，並參與多所大學醫檢相關學系設立，這一次，她再度應邀協助籌設義大醫學院新學系，可說是任重而道遠。



林尊湄表示，「醫檢人才需求只會越來越多」，不再僅限於醫療臨床檢驗，當代生技領域的蓬勃發展，預視了醫檢人才出路的多元化，例如基因工程、醫療診斷的大數據系統等，都需要大量醫檢人才的加入；她說，在課程設計上，除類同相關學系，將生物、醫學、化學等列為基礎學養外，該系將著重臨床實習教學，尤其要求具備一定英文水平，因為「我們希望培育出具國際移動力的醫護人員」。



義大醫學院院長陳翰容表示，欣見醫學院系所越來越完整，各學系教學十分用心，在輔導學生考取證照上，成績更是有目共睹 ;「醫技系」亦具有相當信心，只要學生願意跟著努力，「同時取得臺灣和美國證照都不是問題」，林尊湄強調，她期勉新學系團隊能培育出新一代、國際化醫檢尖兵。



訊息來源：義守大學



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