屏縣社規師正式啟動 說明會參與熱絡



(中央社訊息服務20170808 16:28:34)屏東縣政府依循「106年度屏東縣社區規劃師駐地輔導計畫」之政策主旨精神及提案原則，於106年8月7日上午10時辦理社區規劃師說明會，到場民眾踴躍，預期藉著社區規劃師培訓人才種子進駐社區及提升居民對自身環境的關心，共同創造及打造屏東社區「安居樂業」新風貌。



為讓更多民眾了解社區規劃師，縣府於7日上午在多媒體會議室，舉辦第1場說明會，參與活動的社區代表反應熱絡，另外7日下午、8日上午、下午，分別於里港鄉公所、枋寮鄉公所、恆春鎮公所舉辦共計4場社區規劃師說明會，計畫辦理社區規劃師人才培訓，並結合社區，提供經費補助及社區改造。



城鄉發展處張處長桂鳳表示：本計畫以「永續生態、環境共生」的概念，透過地方民眾參與的過程、逐漸凝聚共識，進行地區環境掃描，擬定發展願景及提出可以改善的環境規劃設計方案，嘗試建立一個永續、友善的城鄉。



社區規劃師培訓採核心/進階課程（設計實務）24小時、實務操作工作坊72小時，總計為96小時，參訓過程中如依規定完成結訓，縣府將頒發屏東縣社區規劃師結訓證書，過程中更能透過實務操作及提案競賽獲得補助經費挹注，落實社區實質環境改善，因此歡迎有意願的協助社區及具社區規劃專業能力的在地生活者踴躍報名參加，詳情請上屏東社規師專屬網站：http://ptplanner.net。



訊息來源：屏東縣政府



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