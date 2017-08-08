黃縣長頒獎表揚106年台東縣模範父親計有大武鄉陳芝等20人 希望做好父親本份增進家庭功能營造和樂家庭



(中央社訊息服務20170808 16:22:47)黃縣長頒獎表揚106年台東縣模範父親計有大武鄉陳芝等20人 希望做好父親本份增進家庭功能營造和樂家庭 今（8）日是一年一度的父親節，為表彰父親們平日對家庭及鄰里的奉獻，台東縣政府特別於上午辦理模範父親表揚活動，計有卑南鄉宋彥雄、台東市王敏政、施振杉、達仁鄉包世晶等20位，由縣長黃健庭親自頒獎表揚，黃縣長表示，父親是家庭的支柱，一輩子為家庭、為子女忙碌與操勞，因此，為人子女者孝順父親應該要及時，但他也希望為人父親者應要做好自己本份多擔待，成為子女學習的典範榜樣。下午黃縣長也前往少年觀護所關心青少年，也呼籲更多的父親與孩子互動，讓家庭功能健全、美滿。 模範父親表揚活動於今日上午10時起在桂田酒店3樓宴會廳舉行，黃縣長首先恭賀模範父親當選人，並表示，今年度參與表揚的模範父親共計20位，都由各鄉鎮市推薦，可以說是萬中選一，其中最年長者為來自太麻里鄉80歲的林三郎，父親是子女眼中第一個學習模仿的對象，在現今離婚率偏高的社會，存在許多荒謬的現象，究其根源與父母親的行為或教育有關，希望為人爸爸者，要多陪陪自己的孩子、聽聽他們的意見，也要對家庭多些擔待及責任，期盼能增進家庭社會功能，讓台東更幸福、家庭更和樂。 接著由黃縣長逐一頒獎表揚今年受獎各鄉鎮市所推薦的模範父親，致贈每位模範父親表揚狀並且與模範父親及其親友合影拍照留念；在頒獎結束後，安排【88一路發，驚喜大樂透】邀請模範父親同樂，由縣長抽出6位幸運的模範父親，可獲得五星級飯店餐券。 今年受獎的模範父親計有卑南鄉宋彥雄、台東市王敏政、施振杉、洪地柱、吳榮昆、溫源富、太麻里鄉林三郎、東河鄉張發仁、池上鄉李進貴、長濱鄉徐金生、鹿野鄉黃點、大武鄉陳芝、綠島鄉陳連登、金峰鄉歐幸治、成功鎮何傳吉、關山鎮陳來成、海端鄉歐建華、延平鄉王元德、蘭嶼鄉謝永泉及達仁鄉包世晶等20人。 下午，黃健庭縣長以台東大家長的身分，前往台東少年觀護所與孩子們共同度過這個感恩的節日，讓他們能與社會連結。黃縣長除了希望孩子們錯事了沒關係，只要反省並馬上修正，就永遠不嫌晚，也提醒大家交朋友的重要性，他指出，由於目前社會中家庭父親的功能產生了失衡狀況，他也希望社會上每一個崗位的爸爸，都能盡心盡力做好父親爸爸這個角色，讓家庭生活更加美滿。



訊息來源：台東縣政府



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