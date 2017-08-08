疾管署今天(8日)公布今年首例腸病毒併發重症死亡個案，1名女嬰出生才5天就發病，未滿月就病逝。目前仍處腸病毒流行期，尤其嬰幼兒是重症高危險群，疾管署呼籲家長應特別注意，加強防範。

疾管署監測資料顯示，上周(7月30日至8月5日)全國腸病毒門急診就診達11,047人次，新增1例克沙奇B3型腸病毒併發重症死亡確定病例，為今年首例死亡個案；總計今年共累計7例重症個案，其中3例感染克沙奇A6型、2例伊科病毒5型、克沙奇A2型及克沙奇B3型各1例。疾管署疫情中心主任劉定萍：『(原音) 整個健保的門急診就診人次，在上一周是來到11,047人次，雖然是比前一周略微下降，但還是超過流行閾值，所以還是在流行季裡面，在上周也新增了一例腸病毒新增病例，很不幸的這個個案已經死亡，他是一個未滿月的新生兒，感染的型別是克沙奇B3型的腸病毒。』

疾管署防疫醫師林詠青表示，染腸病毒不幸過世的女嬰家在南部，這名新生兒在7月11日出生，出院後隨母親返家，15日因高燒住院，經檢驗發現血小板低下與肝功能異常，隨後出現多重器官衰竭症狀，19日通報為腸病毒併發重症，經檢驗確認為克沙奇B3型。病患住院治療後病情仍持續惡化，不幸在27日死亡。

林詠青指出，成人染腸病毒通常沒有明顯症狀，但5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中有嬰幼兒的家長，工作或外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，就應盡速送往醫院接受治療。