東南亞登革熱升溫 2志工團群聚感染中央廣播電台 (2017-08-08 16:17)
東南亞登革熱疫情持續升溫，疾管署今天(8日)公布2起海外志工團於菲律賓、緬甸境外群聚感染事件。目前正值暑假出國旺季，疾管署呼籲民眾到流行地區一定要做好防蚊措施，避免疾病上身。
疾管署表示，2起境外群聚事件感染地分別為菲律賓及緬甸，均為民眾組團前往當地擔任國際志工，其中菲律賓志工團8人中有5人陸續出現疑似症狀，目前共3人確診為登革熱、1人陰性、1人檢驗中；緬甸志工團14人中有3人出現疑似症狀，1人確診登革熱、2人檢驗中。疾管署副署長莊人祥：『(原音)這2團都是在7月底的時候到這2個國家去做服務，回國之前或是回國之後陸續發生發燒、頭痛、肌肉酸痛的現象，後來就醫就被診斷出來，所以我們特別呼籲民眾在暑假期間，前往東南去旅遊、經商或擔任志工，要特別注意保護防蚊。』
疾管署說，台灣今年截至8月7日累計163例境外移入病例，為近6年同期次高，近一個月確定病例感染國家以越南、菲律賓及緬甸為多；近期馬來西亞、越南、泰國、斯里蘭卡、寮國及柬埔寨登革熱疫情持續上升，越南、泰國、斯里蘭卡及寮國病例數高於去年同期，馬來西亞及越南累計病例數都已超過5萬例。
疾管署呼籲，民眾民眾前往登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。
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