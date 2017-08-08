南大臺文所VR課程在山中粉墨登場 南市教長親臨勉勵中央社 (2017-08-08 16:09)
南大臺文所VR課程在山中粉墨登場 南市教長親臨勉勵
(中央社訊息服務20170808 16:08:39)國立臺南大學臺灣文化研究所與臺南市山上國中合作，於8月7日至11日在山上國中舉辦為期5天的「時空任意門—山上風華VR重現」學習營，以主題式學習方式，引導學子初探與紀錄在地地景文化、人文歷史，精彩且臨場感十足的課程深獲學生喜愛。
臺南市山上區以迷人的人文特色聞名，本次學習營引入時下最風靡的VR模擬課程，透過學生的五感，讓三度空間的視覺感官技術，將捕獲之影像傳回實境課程中，讓學生彷彿身歷其境，完整地把家鄉的故事呈現出來。
在8月7日的開幕式中，臺南市教育局陳修平局長特別蒞臨鼓勵學生學習以創新的思維發掘自己故鄉的故事，並且永遠傳承下去。值的一提的是山上國中蔡芳梅校長自己也以學員身分參加活動，鼓勵學生去發現山上的美，並將家鄉的美推廣至全世界。
本次營隊由南大臺文所畢業生組成，臺文所向以人文專長著稱，選定山上區天后宮、天主堂及原水道為主題，經由攝影、寫作、田調訪談及VR實作課程，以分組合作學習方式，將在地特色地景，以QR code及VR模式產出，展現學生多元學習能力，符應Maker課程精神，創作出令人驚艷的作品。
訊息來源：國立台南大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218399.aspx
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