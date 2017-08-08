跨國幼兒華語教學有成 南臺科技大學幼保系赴印志工教學 深耕八年成果卓越



(中央社訊息服務20170808 15:30:57)南臺科技大學幼保系今年榮獲教育部新南向學海築夢計畫三隊補助，由幼保系魏欣儀老師和陳志盛老師帶領九名學生至印尼雅加達虹恩學校、巴淡慈容學校、巨港開心學校、邦加幸福學校等地三語僑校(印尼語、英語和華語)進行實習及幼兒華語教學交流。由沈玫宜老師和鄭伊恬老師等和金安出版社產學合作，製作台灣母語幼兒律動教材，並自民國99年由該系卓美芳老師帶領學生至印尼南蘇門答臘省巨港市慈容學校擔任幼兒華語教學志工，至今已進行八年，總計派遣超過15支隊伍，堪稱是台灣海外幼兒華語教學最早開拓且最積極者之一。



曾參與計畫的實習同學趙倍岑等表示，在印尼實習的日子學習很多，滿載而歸的不僅是教學經驗，更多的是在印尼建立人與人之間的關係，希望未來能再回去這美麗的地方。今年度至印尼四所學校實習同學有蘇俞鈞、張寶秀、洪薏杰、郭慧玉、呂袖慈、呂俞萱、蘇伊儒、洪敏及陳筱雯等九位同學。其中陳筱雯同學為馬來西亞籍同學，願意自費參加，實為難得。這九位同學實習為期一個月，課程結合律動、繪本說故事、遊戲、藝術創作等，對幼兒進行華語教學。幼保系針對此次實習，除了重視英語能力及教學能力培訓外，亦要求同學強化基礎印尼語能力，並由來自馬來西亞陳筱雯同學擔任語言小老師，協助訓練，期望實習同學能從融入當地語言及文化之角度，進行幼兒華語教學交流。



令人感動的是，去年前往印尼實習的南臺科技大學幼保系各團隊成員，在得知學妹要繼續前往印尼幼兒華語教學實習時，紛紛踴躍地提供實習的寶貴經驗，和學妹進行交流分享，告知印尼當地溫暖的風情文化及注意事項，並且自掏腰包，採購教學教具，委請學妹轉贈給印尼三語學校。魏欣儀老師和陳志盛老師表示，當地三語學校的負責人、校長及老師們，熱心招待實習同學，並在放學後，帶領同學深入瞭解當地人土風情，同時也十分關切回台後同學的發展情況，對曾前往該校實習，畢業後考上正式國小教師及在新加坡找到高薪工作等同學之優秀表現，感到與有榮焉。在學生實習這段期間，駐印尼代表處張淑燕組長和印尼蘇南留台校友會林一心會長親自蒞臨學校，關懷同學實習情形，為同學加油打氣。在教育部新南向學海築夢計畫的補助下，南臺幼保系海外實習生不僅累積就業專業力，開闊國際視野，並和當地師生建立良好友誼，為促進台印交流，塑立良好典範。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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