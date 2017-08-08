遠傳friDay影音週年慶 規劃闔家歡樂 父親節、鬼月三大主題趴



(中央社訊息服務20170808 15:04:36)在氣溫屢創新高的八月，friDay影音推出「消暑好時光」週年慶活動，規劃消暑fun電影三大主題趴，包括適合大人小孩的「闔家趴」、犒賞老爸的「酷爸趴」、甚至是農曆七月專為大膽觀眾應景規劃的「清涼一嚇見鬼趴」， friDay影音陪你一起在家看電影，享受涼爽好時光。即日起至9/3，全館線上任一方案（含影劇館月租、影劇館天數儲值、單片租借），首購先享Happy Go 100點，週週再送出W hotel萬元住宿券、OVO B5 4K電視盒、家樂福萬元禮券萬元、新iPad Pro 10.5吋等萬元涼夏好禮，還有friDay品牌驚喜福袋等，人人有獎！此外，炎夏酷暑出門免不了搭小黃，friDay影音也與台灣大車隊策略合作，掃描台灣大車隊樂樂小黃QR code加入friDay影音會員，就能拿到30元乘車金優惠，無論在家、出門都能享受涼夏電影好時光。



闔家趴：炎炎夏日 全家人一起度過涼夏好時光中央氣象局公布七月份最高溫，出現在7/18-7/25這一週，同一時間，friDay影音用戶活躍度，也較七月平日平均提升近一成，顯示天氣飆高溫，大家更願意待在家，線上影音服務使用率也提高。尤其八月高溫不斷，正是用戶看片好時光，friDay影音週年慶強檔不間斷，本月熱推強片有：1.《愛國者行動》：美國國家影評協會評選年度10大最佳電影，馬克華柏格主演，波士頓馬拉松爆炸案首度搬上大螢幕。2.《捍衛任務2：殺神回歸》：全球票房破億動作神片，《捍衛任務》原班人馬打造殺手約翰維克的全新冒險。3.《健忘村》：舒淇X張孝全領銜主演，《總舖師》導演陳玉勳最新力作。4.《星際異攻隊2》：延續賣座冠軍第一集的劇情，「星爵」彼得奎爾和他的怪咖團隊繼續展開充滿火爆動作壯闊太空冒險。5.《目擊者》：2017最賣座國片，莊凱勛X許瑋甯X柯佳嬿打造驚悚懸疑新作。6.《逃出絕命鎮》今年最神驚悚片，上映超高口碑。毛骨悚然又不缺笑料，後勁力十足的必看強片。活動網址：https://video.friday.tw/act/2017annualsale/



酷爸趴：老爸紓壓好時光 看好萊塢動作片送限量周邊friDay影音週年慶適逢歡慶父親節，就是要給老爸飆速、驚險、超刺激的電影紓壓好時光，8/10到9/10，看《玩命關頭8》再抽限量無線播放器(Touch Speaker)。想輕鬆放空的老爸， 8/11到8/27參加friDay影音粉絲團「漫威大哉問」，完成任務即可抽「復仇者聯盟世界巡迴展-台灣站」門票，看好片抽好康，好好慰勞辛苦的爸爸們。《玩命關頭8》活動網址：https://video.friday.tw/act/fast漫威大哉問活動網址：http://mvall.vod.friday.tw



清涼一嚇見鬼趴：鬼月來報到 friDay影音恐怖電影看不完friDay影音大數據分析發現，農曆七月同時也是用戶看恐怖片的高峰；依據2016年觀影數據分析，農曆七月花在看恐佈片的時間，比非鬼月平均多出近一成。為了這群強心臟的網友，friDay影音率先推出超夯恐怖片排行榜，包括2016全台票房熱賣3億韓片，帥氣歐巴孔劉、最強孕婦鄭有美聯手主演《屍速列車》；發生在停屍間管理員身上的恐怖故事《停屍姦》；奧斯卡金獎特效打造恐怖視覺，北美猛鬼禁地實地取景《療養怨》等，讓你驚悚電影超有感！鬼門就要開了，你心臟夠強嗎？活動網址：https://video.friday.tw/act/2017annualsale/ghost.html



【貼心小叮嚀】1.friDay影音週年慶優惠說明，請見活動網頁https://video.friday.tw/act/2017annualsale/



訊息來源：遠傳電信



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