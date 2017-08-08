大葉新生逾2000人 招生率上看九成 彰化規模最大最完整優質大學



(中央社訊息服務20170808 14:37:56)面對少子化衝擊，今年大學考生人數再創歷史新低，公、私立大學普遍出現缺額。大葉大學〈Da-Yeh University〉雖然在指考分發也受趨勢影響產生缺額，但是仍有近8成學系招生表現穩健，其中還有五個學系滿招。若加總學測、指考等各個招生管道成果，今年大葉大學招生的整體分發率約75％，如再加上境外學生..等等之總量外加名額，招生總數將超過2,000人，招生率也突破90％，全校學生人數仍維持在萬人以上，是彰化縣規模最大的大學院校。



博士班招生率100%領先全國 碩士班招生躍升七成五 指考五特色學系滿招大葉師生齊心協力 創造招生成果大滿貫



據大葉大學歐嘉瑞校長表示，今年有不少招生項目都已締造佳績，像是大葉博士班招生率高達百分百，大幅超過全國博士班招生率的89.24% 平均數。另外大葉碩士班招生率也已達75%，大學指考更有包括護理學系、運動健康管理學系、多媒體數位內容學位學程、分子生物學系(生物醫藥組)、空間設計學系(建築與室內設計組)等五個系組都是全額滿招。這些學系的特色都相當突出，例如：103學年度成立的護理學系是彰雲投地區第一個護理學系，各大醫院爭相預約未來人才，平均一個學生有五個工作機會在等著他們。另外，多媒體數位內容學位學程網羅金鼎獎漫畫家陳志隆、金牌動畫導演吳旻書、國際級模型大師江家慶等各領域專業人才，具備全臺灣最堅強的師資陣容，系上也積極為學生洽談產學合作的機會，讓學生與業界無縫接軌。



指考僅招生管道之一 本校多元招生亮麗成效不受影響



彰縣高中生源比例低於外縣市 少子化更加重招生艱困度 大葉佳績殊屬不易歐校長指出，指考雖有缺額，但畢竟它只是全年多元招生管道之一，而且校內許多學系皆以學測個人申請作為招生主要管道，期能招收符合性向、具備潛能的學生。



事實上，若同步對照今年的招生環境，更能凸顯出大葉大學今年的招生表現實為難得。據分析，除了「少子化」外，今年大學考生同時呈現「在地就學」之選校趨勢。一般而言，各縣市考區每年的普通大學考生人數皆多於或等於技職大專院校考生，但以大葉大學所在的彰化縣來說，今年屬於該校招生對象的普通高中畢業生只有4,800人，而可報考技職體系大專院的高工、職畢業生卻多達8,700人，幾乎是前者的兩倍！在如此「在地生源匱乏，外地生源大幅縮減」的艱苦情況下，大葉大學猶能創造出上述之成果，已十足彰顯出該校深厚的辦學實力。



世界名校雙聯結盟、產業無縫接軌 培育學生國際移動力與就業競爭力大葉大學---全國唯一德國師徒制 實實在在的好學校！



歐校長也特別說明有關該校的傑出辦學實力。大葉大學是一所經教育部核定為教學卓越且教學創新的大學！該校自民國98年至106年，連續九年榮獲教育部教學卓越獎勵，106年除獲教卓獎助5,000萬元外，最近又再獲教育部獎勵教學創新試辦計畫1,400萬元獎助。



大葉大學能夠持續多年獲政府肯定，就是因為學校以「德國式師徒制」為教育藍圖，一方面透過課程創新，結合業界資源，讓學生在校期間就能和產業無縫接軌，提升學生的就業競爭力；另一方面則推動與130所世界知名大學建立雙聯學制與姐妹校合作關係，不僅聘請國際級專業師資駐校教學，還提供高額留學助學金、往返機票、外語培訓，讓學生可以用雙聯學位、交換學生、海外實習等多元方式，同時獲取國內、外大學雙學位或學分，藉此培養學生的國際視野與移動力！



他最後也特別強調，面對國內少子化之潮流，大葉大學加強課程與國際趨勢、社會需求與學生專長的契合度，實施精緻化教學，以期為國家社會培育出前瞻世代的卓越人才。



訊息來源：大葉大學



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