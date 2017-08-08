南台灣四縣市日本聯合展覽 屏東展出生活好滋味



(中央社訊息服務20170808 14:19:16)美食、文化是旅遊體驗的重要元素，此次南高屏澎縣市日本聯合行銷觀光，特別自今起在東京著名的神田萬世橋舉辦為期六天的「南台灣新體驗」展覽，屏東紅藜、可可、咖啡、紅豆、港口茶等物產，還有燒冷冰、青草茶等庶民生活文化美食都搬到現場展出，就是要告訴日本朋友來屏東非嚐不可！



潘孟安縣長今天出席開幕時指出，很多人到過台南、高雄，可能沒到過屏東，但屏東三面環海，自然生態豐富，最南端恆春半島有舉世聞名的墾丁國家公園，再往北有大鵬灣國家風景區、茂林國家風景區，還有原住民族、六堆客家二座文化園區，屏東市也保留了71座日式眷舍，不論是海洋、休閒、生態、族群、文化等多元遊憩都在屏東找得到。



除了得天獨厚的觀光資源外，屏東更擁有著台灣最豐富的農漁特產，無論是紅豆、鳳梨、芒果、蜜棗、黑珍珠蓮霧、可可或黑鮪魚、石斑魚、櫻花蝦等，都非常受歡迎，堪稱是台灣的花果天堂。



屏東縣去年至東京推廣觀光，就曾辦理「屏東印象寫真展」及生態旅遊講座，邀請達人分享攝影寫真、旅遊的心情故事，引起不少迴響，此次四縣市聯合舉辦展覽，以人文、地景、美食、生活為主題，縣府更端出屏東的好物好料，甚至是隱藏版的在地私房美味。



展覽除了原住民的琉璃珠、陶藝、刺繡、小米吊飾及客家檳榔扇、竹田驛站繪畫等，具族群文化色彩的文創品外，特地蒐羅剛獲得世界巧克力大賽亞太區冠軍的福灣莊園巧克力、枋山芒果乾、九如檸檬、萬丹紅豆、港口茶、紅藜、泰武咖啡、鳳梨乾等。此外，百年老店的冬瓜糖、芝麻醬、醬油都在現場飄香，潮州古法釀造的青草茶、燒冷冰的好滋味也透過照片，讓日本朋友驚艷。



在展覽期間，主辦單位還安排四場講座，邀請日本知名作家「哈台族」青本由香、建築師渡邊義孝、作家片倉佳史、攝影家川島小鳥分別分享他們對南高屏澎四個縣市的觀察或旅遊故事，更豐富展覽的內容。



「沒來過南高屏澎，不算來過台灣！」，潘縣長強調，日本一年有將近190萬遊客造訪台灣，希望透過此次展覽及伴手禮展出，邀請日本朋友到南台灣新體驗。



訊息來源：屏東縣政府



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