新手父母愛的教室 讓我們快樂攜手三人行



(中央社訊息服務20170808 14:18:29)當兩人世界轉變為三人世界時會讓婚姻家庭引發哪些漣漪呢？高雄市政府教育局家庭教育中心與高雄市政府衛生局、高雄醫學院附設中和紀念醫院合作，針對新手父母規劃辦理「新手父母『愛的教室』」講座，假高醫啟川大樓六樓第一講堂，特別邀請中華民國家庭教育專業人員協會林淑玲理事長主講，林老師讚賞挺著肚子前來聆聽的新手媽媽，目前雖處於親職生涯八階段中的「公眾人物時期」，就已經開始為孩子出生提早進入「海綿時期」，不斷地吸收育兒新知，值得喝釆。



新生兒的誕生是家庭生命週期中非常重要的事件，在面對角色的轉變、接連的壓力、長時的照護，常令許多新手父母無所適從，這些都需要學習與適應。林老師提醒現場新手爸爸，因為孩子是共有的，照顧孩子是夫妻每個人的責任，而新手父母必須要知道父母的職責有哪些？不只是養育/照顧者，還是支持/陪伴及教育/指導者，而教養之前需要先澄清過去父母的教養觀是否適宜，及重現自己孩提時的感受，懂得尋求社會支援，克服做父母的壓力，並學習瞭解孩子不同時期發展的新知，老師特別推薦教育部的iCoparenting網站及出版品”我和我的孩子”等教育資源供新手父母自學，最後要確認自己教養目標，要把孩子教養成怎麼樣的人呢?這都是做父母的職責，但是在忙碌做父母之餘，也要持續做情人，父母婚姻關係和諧，會讓孩子有健全的發展，偶爾必須放手請長輩或其他媬姆等協助替代照顧，夫妻約個小會維繫情感。



當長輩協助照顧孩子，若教養觀與自己不一致時，要由誰出面協調呢？記得孩子在誰家就由誰出面協調。現場新手父母十分踴躍分享自己的看法，透過對話、經驗分享及有獎徵答等多元方式進行課程，讓新手父母輕鬆學習，活動結束致贈由教育部主編之「恩恩愛愛做夫妻」、「和和樂樂共親職」新手父母手冊，供新手父母回家自學。



身為新手父母的您想要一起來學習嗎?課程完全免費，歡迎上中心官網查詢後續辦理之場次與地點，請把握良機哦~



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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