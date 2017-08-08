遠東科大「愛•幸福」實習農場 溫室美濃瓜熟成開賣



(中央社訊息服務20170808 14:02:09)遠東科技大學「愛•幸福」實習農場，暑假期間，趁幸福番茄檔期未到前的空檔，通識中心服務學習組長郭國棟憑藉種植水果經驗和向人請益，就在半分地不到的溫室內，首度種起美濃瓜，優良的品質，連同舊有的小黃瓜，一同銷售到台北的有機商店，預計收入五萬元挹注遠東科大關懷基金，扣除開銷與人力支出，也許所剩不多，但提供關懷學生自控系何嘉恩，暑期打工機會卻綽綽有餘。



何嘉恩早上六點就到農場，工作到九點，採收大約各十斤的美濃瓜與小黃瓜；下午三點開始到六點，就要開始照顧另外向附近農民租用來種火龍果的田地。幸虧家住高雄旗山的何嘉恩，家中也是務農，否則下田工作，全身弄得髒兮兮，還要躲惡毒的太陽，吃苦當作吃補，從不喊累，也練就壯碩身材和吃苦耐勞的精神。郭國棟組長說，美濃瓜約可收成兩百五十斤，每斤100元；小黃瓜可收成250到300斤，每斤80元，下次小黃瓜要改種難度更高的哈密瓜，讓農作單價提高，經濟效益更大。至於火龍果則要一年半到兩年才能收成，火龍果屬仙人掌科，比較不怕蟲害，卻要防治病害；火龍果自東南亞引進台灣後，經過這些年的改良，品質、大小、甜度已經超越原產地，相當受到消費者喜愛。



提到經濟效益，郭國棟說空中農場生產的冰花單價更高，因為有專門廠商收購，不至於像報章所載「有行無市」，但得等到九月天氣涼快些，才會開始栽種。仔細算算遠東科大「愛•幸福」實習農場，已經有六、七種產品，全部採用 "無毒、無化肥" 的自然農栽法栽種，品質掛保證。能夠吃到優質農產品還能做公益，真是一舉數得。洽詢電話：06-5979566轉7500郭組長。



訊息來源：遠東科技大學



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