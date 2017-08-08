崑大數位機會中心舉辦臺南好聲音 阿公阿嬤秀歌藝中央社 (2017-08-08 14:02)
崑大數位機會中心舉辦臺南好聲音 阿公阿嬤秀歌藝
(中央社訊息服務20170808 13:59:05)臺南高雄數位機會中心崑山科技大學輔導團隊，攜手教育部普及偏鄉數位應用計畫推動辦公室辦理第三屆臺南好聲音平板卡拉OK大賽，日前於麻豆區老人活動中心舉行，長輩們大方秀歌藝，共同角逐第三屆臺南好聲音霸主。
第三屆「臺南好聲音平板卡拉OK大賽」巡迴臺南各處DOC進行徵件初賽，報名入選件數共72件，初賽入選者透過網路票選的方式，及專業老師的評審後，僅取10件入圍總決賽。決賽當天各個參賽者使出渾身解數，有的特別用心製作表演服裝，有的有的則是帶上自己的親人加油團提升氣勢，現場熱鬧非凡。活動中同時於臺南高雄數位機會中心Facebook粉絲專頁開設直播，透過網路互動分享，為喜歡的參賽者衝人氣，經過激烈的賽程，由粉絲們共同參與計分，票選出得獎者。
入圍決賽的長輩們，過去都是卡拉OK比賽的常勝軍，來自麻豆數位機會中心的陳麗芳平時就喜歡唱歌，她參與DOC課程時，在推廣課程中學會用平板歌唱的APP，讓她無時無刻都能練唱，得以練就一副好歌喉，空閒時在能隨手拿起平板或是手機練唱，將數位科技應用於生活，該次獲得冠軍實至名歸。第二名由西港DOC的謝旻芯獲得，第三名則由柳營DOC陳淑惠、六甲DOC黃瀅錡並列。
崑山科大輔導團計畫主持人賴正文表示，藉由辦理該項活動，為鼓勵老人家參與數位學習並且走出戶外，更能聯繫家人間的情感，舉辦卡拉OK歌唱比賽可以達到「以歌會友」、「以歌交心」的效果，希望老人與家人透過歌曲練習讓感情更為緊密，並藉此體驗數位科技為生活帶來的改變。
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
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