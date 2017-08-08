參加世界機關王大賽 屏東健兒勇奪三冠



(中央社訊息服務20170808 13:56:56)機器人教育是屏東縣政府近年來享譽全國的教育亮點，在潘孟安縣長的大力支持下，不但培養出許多具有專業及熱忱的種子教師，更有多所以機器人教育為發展核心的理念學校，讓機器人教育融合於學校課程中。



在縣府與學校的通力合作下，各校參與全國性的機器人大賽也獲得傲人的成績。6月3日在中山大學舉辦的「2017世界機關王大賽臺灣賽」中，屏東縣代表隊在眾多參賽縣市隊伍中，囊括了3個冠軍、3個亞軍、8個季軍、20個佳作，並計有7校15隊取得參加8月份中國浙江省舉辦國際賽的臺灣代表權。



「世界機關王大賽」起源於臺灣，是教育科學創新類的國際性賽事，每年報名隊伍非常踴躍，並受到全球教育界及科普界的關注及高度評價，至今已經邁入第十一屆。本次比賽是設計一套創造思考及結合科技實作的機器人闖關活動，並透過團隊的分工協作，使之知識豐富化、創意實踐化、思考系統化、態度積極化、團隊合作化等，其目標為培養現代及未來創新人才。



8月4日於中國浙江省嘉興市辦理的「2017世界機關王國際賽」中，在167隊來自各國的參賽隊伍裡，屏東縣獲得3個冠軍(佳冬國小、佳冬國中、枋寮高中)、1個亞軍(佳冬國小)、1個季軍(枋寮高中國中部)、2個第四名(南州國中、唐榮國小)的優異佳績，其中在「R4M即刻救援組」賽事中，屏東縣獲得國小、國中、高中的「三冠王」，技驚在場各國隊伍，也讓屏東縣機器人教育打響名號，成為名副其實的「屏東之光」、「台灣之光」。



屏東縣政府教育處表示:「科技及科普教育」是12年國教重要的推展項目，將持續鼓勵縣境高國中小等各級學校，透過機器人發展科技與科普教育，促進STEAM(Science科學、 Technology科技、 Engineering工程、 Art 藝術、Mathematics數學)五個構面的學習與發展，激發屏東學子的多元創意與競爭力，展現本縣創意科學教育之成果。



訊息來源：屏東縣政府



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