除將在下個月發表 iPhone 8 之外，蘋果竟還有隱藏版驚喜？據中國大陸科技媒體《快科技》（原驅動之家）指出，蘋果在發布會上應還會再推一款 6.6 英吋大螢幕的機型「iPhone 8 Plus」，請大家可以拭目以待。

報導中指出，蘋果 i8 曝光至今，最大的看點就是螢幕、沒有實體 HOME 鍵。而根據知情人士爆料顯示，開發者Steve Troughton-Smith 發現，i8 將搭載 5.8 英吋螢幕，而其解析度將會是具有 2436x1125、 462 ppi 的 Retina 視網膜螢幕，預期將有令人驚艷的效果；且將此發現與先前傳出的消息進一步比對，若 i8 解析度為 2436x1125 ，則機身長寬比將是 2.17:1 。

此外，報導中提及，知情人士強調 i8 應還會有配有 6.6 英吋螢幕的機型，更像是 iPhone 8 Plus，並預期會是蘋果發表會上的一大驚喜。不過是否真會推出 6.6 英吋螢幕 iPhone 8 Plus，仍須等到發表會當日才會揭曉！