（中央社班加羅爾/舊金山7日綜合外電報導）Alphabet旗下的谷歌公司（Google）今天開除一名工程師，這名工程師日前在公司內部文件中把科技業性別不平等歸因於男女生物上的差異，引發公憤。



彭博報導，寫下爭議文的工程師戴摩爾（James Damore）今天透過電子郵件證實自己因為「助長性別刻板印象」遭公司解僱。谷歌並未立即出面置評。



不過路透社今天看到谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）寫給公司內部的電子郵件，內容指該名員工寫的這則文件「助長我們工作場所有害的性別刻板印象，違反公司規範，也越了界」。



根據英國廣播公司新聞網（BBC News），戴摩爾引發譁然的這份報告名為「谷歌意識型態回聲室」，內容主張：「男女的偏好與能力分部不盡相同，這有部分要歸因於生理因素，而這些差異或許可以解釋為什麼我們在科技領域和領導階層看不到同等比例的女性人數。」



他還說：「我們必須停止把性別差異想成是性別歧視。」



雖然這份文件立刻遭到谷歌多元部門主管布朗（Danielle Brown）批評，但戴摩爾後來表示自己接獲許多來自谷歌同事的私人訊息，表達他們對戴摩爾「勇於說出真相」的感激。（譯者：中央社李佩珊）1060808