（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果iPhone 8各界千呼萬喚。外媒引述科技網友貼圖，據稱是下半年新款iPhone 7s Plus外洩照曝光，推測玻璃背蓋設計是為了支援無線充電。



國外科技網站9To5Mac日前引述蘋果產品爆料人士狄克森（Sonny Dickson）報導，狄克森提供了三張據稱是下半年將推出的其中之一新款iPhone 7s Plus空殼樣品間諜照。



從照片來看，報導指出，這三張照片只有手機的背面照，看來據稱是iPhone 7s Plus採用玻璃背蓋材質設計，外型尺寸與現在iPhone 7 Plus相差不多。



此外，報導從照片中手機的天線條設計消失進一步推測，iPhone 7s Plus將支援無線充電技術，因為玻璃機殼設計不會影響天線訊號傳輸。



國外科技網站MacRumors先前指出，金屬機殼整合無線充電技術已可行，不過市場對金屬機殼整合無線充電仍有爭議，在於當充電時，金屬合金可能會影響無線頻率容限（wireless frequency tolerances）的傳輸速度。



市場一般預期，蘋果今年下半年將推出3款iPhone，包括全新設計的5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone（一般稱iPhone 8）、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD版iPhone。



在主要功能上，分析師日前報告指出，這3款新iPhone均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，其中OLED機種採用不鏽鋼，LCD機種採用鋁框；此外均支援WPC標準無線充電。



此外今年新款iPhone可能採用全平面螢幕設計、處理效能更高的A11處理器、以及可能取消實體主按鍵，採用3D感測臉部辨識功能等。1060808