iPhone8渲染圖透視圖流出 高規格設計曝光NOWnews今日新聞 (2017-08-08 09:39)
外傳蘋果 iPhone 8 將在下個月發表，關於其外觀設計、功能等都令大家相當好奇。近日又有新版渲染圖曝光，可看見各式 i8 頂部設計，另也有疑似為富士康內部流出的 i8 透視圖，可看見其高規格設計，在網路上引起熱議。
媒體報導，外媒《iDrop News》近日曝光由設計師 Allen Pike 和 Max Rudberg 設計的兩款渲染圖，其中可看出 i8 頂部設計共分為三種，分別為：以白底為基礎並凸顯兩側電信訊號、Wifi、藍芽、電量，中間前置鏡頭與感應器為黑底；另外兩種頂部顯示器為黑色、在視覺上隱藏中間的感應器，但底部設計不同。
設計師 Max Rudberg 表示，個人認為將主要頁面保持矩形樣貌並讓整片螢幕延伸至邊緣，簡單美觀的設計應較貼近現有 iPhone 且符合蘋果美學。而兩位設計師都贊成蘋果會在嵌入式 Touch ID 左右設置返回與快捷按鈕，讓用戶方便使用手機。
疑似為富士康內部流出的i8透視圖近日曝光。（圖／翻攝自微博「有沒有搞措－瑞克科技」）
此外，近日在中國大陸網路上也有疑似富士康內部流出的 i8 透視圖瘋傳，微博「有沒有搞措－瑞克科技」轉用「威鋒網」圖片指出，圖中可看見 i8 是採用雙層主機板設計，堪稱是量產難度極高的工藝，前置鏡頭設計於主機板上、後置鏡頭則為一大一小、一長焦一廣角。
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