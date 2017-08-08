（中央社記者潘智義台北8日電）研調機構群智諮詢指出，2017年上半年中國大陸整體智慧手機的海外出貨量約2.9億支，較去年同期下降6.2%，但一線中國大陸品牌手機海外出貨量卻大幅成長。



群智諮詢調查，中國大陸一線手機品牌包括中興在內的Huawei、OPPO、VIVO、小米都出現強勁的成長。尤其小米，第2季全球市場需求低迷，眾多品牌出貨量較上季下滑，小米智慧手機出貨較上季成長，海外市場實功不可沒，紅米4、紅米note4均在印度市場有不俗表現。



調查顯示，2017年上半年全球智慧手機出貨量約6.7億支，較去年同期成長1.8%，其中中國大陸市場出貨量約2.3億支，較去年同期下降約1.4%，第2季市場回溫狀況並不明顯。



群智諮詢認為，中國大陸手機品牌集中度不斷提高，今年上半年整機品牌紛紛進軍海外市場，因年初東南亞地區政治經濟動盪，使中國大陸智慧手機整體出口的狀況不太理想。1060808