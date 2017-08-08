陸手機外銷衰退 一線品牌逆勢成長中央社 (2017-08-08 09:07)
（中央社記者潘智義台北8日電）研調機構群智諮詢指出，2017年上半年中國大陸整體智慧手機的海外出貨量約2.9億支，較去年同期下降6.2%，但一線中國大陸品牌手機海外出貨量卻大幅成長。
群智諮詢調查，中國大陸一線手機品牌包括中興在內的Huawei、OPPO、VIVO、小米都出現強勁的成長。尤其小米，第2季全球市場需求低迷，眾多品牌出貨量較上季下滑，小米智慧手機出貨較上季成長，海外市場實功不可沒，紅米4、紅米note4均在印度市場有不俗表現。
調查顯示，2017年上半年全球智慧手機出貨量約6.7億支，較去年同期成長1.8%，其中中國大陸市場出貨量約2.3億支，較去年同期下降約1.4%，第2季市場回溫狀況並不明顯。
群智諮詢認為，中國大陸手機品牌集中度不斷提高，今年上半年整機品牌紛紛進軍海外市場，因年初東南亞地區政治經濟動盪，使中國大陸智慧手機整體出口的狀況不太理想。1060808
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
四格 書櫃．二格書櫃．casa 書櫃．兩門 書櫃．心情書櫃．間隙書櫃．實木書櫃．五格 書櫃．收納書櫃．組合書櫃．旋轉書櫃．三格 書櫃．門片書櫃．小書櫃．6格 書櫃．六格書櫃．樟木 書櫃．書架 書櫃．加厚 書櫃．二抽 書櫃．四門書櫃．大型 書櫃．玻璃書櫃．拉門書櫃．九格書櫃．三格書櫃．logis 書櫃．活動書櫃．五格書櫃．四格書櫃
HTC U11將迎重要更新 全方位效能提升【北京新浪網】
谷歌Pixel2真機曝光:正面類似三星S8 無雙攝像頭【北京新浪網】
Xbox副總裁暗諷索尼：跨平台聯機遊戲是未來的趨勢！【北京新浪網】
微軟小娜想做人工智慧管家，市場會買賬嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》