東海大學食科系學生暑假日本海外實習拓展視野 館山市長接見勉勵



(中央社訊息服務20170807 18:03:50)今年暑假7月開始由東海大學農學院食品科學系何若瑄老師親自帶領3名大學部同學，至日本千葉縣進行為期一個月的暑期實習課程，本次實習地點為「須藤牧場」及「tokiwaya」大賣場調理食品部門等二處。



須藤牧場為館山市最大的乳牛牧場與乳製品加工製造廠，其商品主要為鮮奶與冰淇淋，今年獲得日本最大乳業明治食品酪農家最高榮譽三星獎賞殊榮，鮮奶與冰淇淋以當地超市與全國連鎖超市AEON為主要通路。



食品系學生能獲得此次實習機會實屬難得，此三位同學主要為期一個月期間會學到食品加工的衛生管理，鮮食調理食品的製造加工、鮮乳及冰淇淋之製造等方面。除了可獲得實務操作與經營管理的經驗外，更可以加強英文與日文語文能力，拓展視野，可謂一舉多得。



館山市金丸謙一市長熱情歡迎本系學生且期望大家能收獲滿滿，學生實習新聞消息與優異表現亦吸引了日方房日新聞的報導。在此期間，館山市府亦安排茶道，浴衣、日式傳統祭典及參與一年一度的夏季煙火大會等活動，讓同學能充分體驗日本文化，冀望同學們除學習本業外，還可體驗異國交流，此亦與東海大學常年鼓勵參與國際海外交流的精神相符，相信同學將會有一個非常充實的暑期研習。



東海大學食品科學系主任徐詮亮表示，希望能透過海外學習，對於學生獲得實務經驗，語言能力、專業訓練及體驗當地文化等都能達到很好的效果，將來對未來深造或就業能成最大的助力。



訊息來源：東海大學



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