8月中起 民眾搭捷運即享免費4.5G高速飆網服務



(中央社訊息服務20170807 17:34:19)遠傳響應台北世大運，陪伴台北捷運邁入高速飆網的新時代！遠傳電信與全林實業攜手打造「.TPE-Free AD WiFi」服務，提供民眾與各國的選手、觀光客優質、便利的免費無線上網服務。自八月中旬起，台北捷運淡水信義線及板南線將率先啟用，民眾每次登入後可免費使用「.TPE-Free AD WiFi」30分鐘，不僅擁有獨立連線頻寬，使用範圍更涵蓋捷運各車站及各線列車，此項服務全程採用遠傳4.5G高速網路，讓台北與世界各大城市齊名，一起以無線飆網的服務來提升台灣國際形象！



遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示：「遠傳電信秉持『只有遠傳 沒有距離』的品牌精神，持續加強網路建設並進行基地台升級及擴頻，積極提升行動網路的速度及品質，根據國際上網測速領導品牌Ookla旗下SpeedTest網站公佈2017年度測速調查，遠傳電信網速位居全台電信業之冠，遠傳有信心透過多頻整合服務，提供給捷運用戶4.5G超高速上網服務，與全林實業共同提升大台北捷運智慧運輸與觀光能量！」。



全林實業今年五月與台北捷運公司正式簽約，全面提供台北捷運各場站及全線列車WiFi服務共計五年。配合世大運期間的旅運需求，僅經過三個月的施工建置期，八月中淡水信義線(R)及板南線(BL)將正式啟用「.TPE-Free AD WiFi」服務；緊接著中和新蘆線(O)、松山新店線(G)與文湖線(BR) 「.TPE-Free AD WiFi」服務也將陸續上線，另外包含貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋、中山地下街、敦化地下街等皆會陸續建置完成，所有「.TPE-Free AD WiFi」服務皆由遠傳電信獨家提供電信支援。



台北捷運新無線WiFi服務上線後，網路名稱(SSID)也將改為「.TPE-Free AD WiFi」，並採用一鍵式登入，免輸入帳號、密碼；首頁也將提供包含Facebook、iTaiwan、TPE-FREE等多樣化的登入方式，方便市民及乘客依據使用習慣選擇常用的方式進行登入上網。每次登入後可免費使用「.TPE-Free AD WiFi」30分鐘，無使用次數限制；使用民眾皆擁有獨立連線頻寬，有效避免人潮眾多時易產生不易連線的狀況；另支援遠傳用戶使用遠傳會員帳號登入「.TPE-Free AD WiFi」，可獨家享有使用時間無限制，並獲得較高的獨立連線頻寬。



「.TPE Free AD WiFi」上線期間，若民眾在使用WiFi上遇到任何問題，皆可至全林實業官網QA專區查詢(http://www.adwifi.com.tw/)，或撥打全林實業客服專線(市話免付費專線：0809-090-588/行動電話付費專線：02-7709-7073)。期待透過提供最優質的無線上網服務，與市民共創台北捷運新的里程碑。



註：除了台北捷運外，於全台各大百貨、商圈及公共場所亦有提供「.TPE Free AD WiFi」免費上網服務，包含：美麗華百樂園、微風松高、美麗新廣場、誠品西門店、誠品敦南店、誠品信義店、家樂福量販店、台北地下街Y區、漢堡王、寧夏夜市、華陰街商圈、後站商圈、大食代板橋店、大食代大直店、南軟中信好食城、洲子美食街、怡客咖啡、美麗華高爾夫球場，台北雙層巴士部分市公車以及站體等共計2,000個以上場域，詳見：www.adwifi.com.tw。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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