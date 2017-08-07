南台灣四縣市首度日本聯合行銷觀光 潘縣長大推屏東風土熱情黏人



(中央社訊息服務20170807 17:26:31)南高屏澎四縣市日本合擊拼觀光！屏東縣長潘孟安今天與高雄市長陳菊、台南市長賴清德、澎湖縣長陳光復聯袂參加南部四縣市東京聯合觀光行銷活動。潘孟安縣長表示，四縣市觀光各有擅場，熱帶屏東、古都台南、現代高雄、海洋澎湖加上各地的族群文化及風味美食，絕對讓遊客意猶未盡。



南高屏澎四縣市首度攜手在日本舉辦觀光行銷活動，以「南台灣color 4」為主題：屏東「綠」、高雄「紫」、台南「紅」、澎湖「藍」，與日本當地媒體、旅宿業者交流推介風光特色，同時在東京著名的神田萬世橋辦理「南台灣．新體驗」觀光聯合展，呈現各縣市的人文、地景、美食及生活，規模為歷年之最。我駐日代表謝長廷、行政院觀光發展推動委員會政委張景森等人也出席7日的推介會，一同為南台灣觀光發聲。



潘縣長在推介會上表示，屏東位在國境之南，是台灣唯一面臨三個海峽的縣市，從3000公尺高山、平原到海洋只要一個小時的路程，如此特殊的地形地貌使得屏東擁有一座國家公園、二座國家風景區及二個族群文化園區，豐富而多元，「沒來過屏東，不算到過台灣！」



他一直想讓更多人認識屏東的美好，不只是大家熟知的墾丁，這裡還有離島、有溫泉，有閩南、客家、原民多元的族群文化，更有富饒的農漁畜牧物產，像日本朋友喜愛的芒果、香蕉、鳳梨等，都在屏東花果天堂，熱情地歡迎遠方的客人。「屏東的熱情及美景會黏人，還沒離開就會令人開始想念」，潘縣長感性地說。



潘縣長也進一步指出，屏東縣政府致力推動觀光旅遊產業，提升優質的旅遊環境及積極開發新景點、遊程或活動，尤其屏東的氣候長年溫暖，當日本進入寒冷冬季，就非常適合到屏東旅遊。此外，運動產業、民俗慶典、生態旅遊、鐵馬漫遊等都是屏東未來發展觀光旅遊的方向，值得遊客到屏東體驗。



此次四縣市都推薦觀光一日遊，屏東安排到勝利文創園區參觀日式眷舍，走訪原鄉絕景─山川琉璃吊橋、台灣最大的戶外博物館─原住民族文化園區，再轉往具有歷史價值的鐵道站─竹田驛園、豐富的自然環境─大鵬灣，傍晚在東港品嚐美味海鮮，享受幸福美味。



而南高屏澎四縣市聯合行銷，屏東旅遊產業界傾力支持，包括屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣旅行公會等都派員參加，縣府也特地準備有機玫瑰花醬，送給日本友人，展現縣府與民間推廣屏東之美的誠意與努力。



潘縣長表示，他是在台灣最南端長大的孩子，見證了恆春半島因為觀光帶來的蓬勃發展與改變，他認為四縣市攜手發展觀光效益絕對是「1+1大於2」，南高屏澎可以組合成五天四夜行程，遊客從高雄小港機場或台南機場南進南出，非常便捷，歡迎日本朋友到台灣體驗南方四城的熱情。



訊息來源：屏東縣政府



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