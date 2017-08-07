榮興客家劇團海外售票公演 「真假美猴王」在美獲滿堂采



(中央社訊息服務20170807 17:20:48)榮獲多項獎項肯定的榮興客家採茶劇團，8月6日晚間在美國加州洛杉磯Pasadena Civic 劇院首度以售票方式舉辦慈善公演，本場客家大戲以《西遊記》裡著名的「真假美猴王」成功吸引一千三百多名觀眾到場，獲滿堂賀采。



針對榮興客家採茶劇團的首次海外售票演出，客家委員會主委李永得除大力推崇外，還親赴彩排現場為演員們打氣，並與中華航空公司董事長何煖軒等貴賓蒞臨觀賞。「真假美猴王」描述六耳獼猴假扮孫悟空，因傷害人命致孫悟空被唐僧誤解及驅逐，為求真相而展開一場大戰。



該劇全程由年輕演員以客語演出，樂聲及唱腔優美，搭配高難度的武打身手，向國際友人展現臺灣客家傳統戲曲的精采風華，現場觀眾讚嘆不已。該場演出係由美洲臺灣客家聯合會、南加州臺灣客家會與美國癌症協會（ACS）合作辦理的「2017臺美慈善音樂會」，所得將捐贈美國癌症與研究機構，表達臺灣僑胞對世界醫療的關懷與愛心，同時促進國際文化交流合作，增進彼此了解，意義非凡。



訊息來源：客家委員會



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