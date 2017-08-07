2017年馬來西亞華穗藝術節 臺馬街舞較勁



(中央社訊息服務20170807 17:15:53)由馬來西亞華社文化藝術諮詢委員會與駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處聯合辦理的2017華穗藝術節臺馬街舞表演，於2017年8月4日進行踩街造勢，並於8月5日於馬華公會大廈戶外廣場正式演出。



此次有來自臺灣的HRC Bboy街舞團隊及馬來西亞當地街舞團隊Music Talk Studio UNITY Crew聯袂演出，雙方皆使出渾身解數，現場尬舞較勁，觀眾反應熱烈，掌聲歡呼不斷、好不熱鬧。



駐馬來西亞章計平大使致詞表示，今年很榮幸再度參與華穗藝術節演出，HRC Bboy為臺灣首屈一指、具有指標性的街舞團隊，HRC代表-Hyper Rush Crew，意思為尋求極限超乎可能的團隊。成立於2000年，2011年獲得BOTY世界大賽第3名的肯定，奠定國際知名街舞團隊的名聲，現今的HRC Bboy已超越原來Breakin（地板舞）的框架，融入更多的舞蹈風格元素，希望可讓更多人感動。此次特別帶來全新舞碼，展現舞蹈的年輕活力。



章計平大使指出，這些精采的文化交流，正呼應了臺灣刻正積極推動的「新南向政策」，尤其今年是新南向政策的行動年，本著「長期深耕、多元開展、雙向互惠」的核心理念，整合政府與民間的資源與力量，藉由文化的交流及資源共享，與東南亞等新南向國家，創造互利共贏的合作模式，以及建構新型的夥伴關係。



街舞文化可以充分展現當地青少年的創意，是一種次文化的象徵，藉由HRC Bboy街舞團隊出神入化的舞技，爆發臺灣年輕世代文化能量，與馬來西亞的街舞團隊及現場觀眾熱情互動，跨越種族語言，以舞會友，增進臺馬雙邊情誼。(廣告)



訊息來源：文化部



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