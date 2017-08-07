酒商大手筆 品酒會免費提供高級年份威士忌及飯店級食材給參加賓客品嘗中央社 (2017-08-07 17:20)
酒商大手筆 品酒會免費提供高級年份威士忌及飯店級食材給參加賓客品嘗
(中央社訊息服務20170807 17:11:09)皮爾斯調和威士忌為慶祝榮獲1990出口成就女王獎，特別邀請30位VIP嘉賓品飲17年調和首選威士忌。為了強調該品牌血統與純粹的堅持，皮爾斯大手筆整晚包下北歐風格古董餐廳，特聘威士忌達人鄢繼強帶賓客一同進入威士忌的品味時光。
避免賓客空腹飲酒，皮爾斯貼心準備好吃的餐點外，並於課程結束後，現場酒水不限量免費提供品飲，同時搭配飯店級食材"法式肝醬、帶皮火腿、堅果、85%巧克力"讓賓客同時體會純飲皮爾斯調和威士忌以及搭配食材後的不同風味。
當天皮爾斯另外提供雪茄室及免費雪茄給6位幸運兒，抽雪茄同時品飲21年讚頌版調和威士忌，讓現場的男士，直接體會皮爾斯21年的特殊風味和提升個人品味。
當天活動流程活潑有趣，現場賓客和工作人員互動熱絡賓主盡歡!
適逢父親節，皮爾斯加碼贈送價值$6000元小酒瓶系列，意外提升現場買氣。
皮爾斯（House of Peers）這名字源自於世襲帝王和「貴族（Peers）」制定法律的英國議會。
大約100年前，為了吸引這些高貴且挑剔的上流人士，滿足他們的味蕾，因此創立了皮爾斯調和威士忌（House of Peers Blend）人們相信，只有最好的，這些貴族才會喜歡。
皮爾斯標誌上的獅像呈躍立獅形（獅子跳起後以後腳站立），從1222年起，到被英國合併前，皆可在蘇格蘭王旗上看見，是蘇格蘭王旗的重要表徵。
皮爾斯17年調和首選威士忌以夏日水果探索味蕾，有著桃子與杏仁的清甜，是一款具儒雅紳士品味的威士忌。餘韻帶有些許辛香料的刺激感，非常適合搭配含有肉桂或薑的輕食點心。https://www.accupass.com/event/1707211112502414978400
提醒您：飲酒過量有礙健康
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