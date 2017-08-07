酒商大手筆 品酒會免費提供高級年份威士忌及飯店級食材給參加賓客品嘗



(中央社訊息服務20170807 17:11:09)皮爾斯調和威士忌為慶祝榮獲1990出口成就女王獎，特別邀請30位VIP嘉賓品飲17年調和首選威士忌。為了強調該品牌血統與純粹的堅持，皮爾斯大手筆整晚包下北歐風格古董餐廳，特聘威士忌達人鄢繼強帶賓客一同進入威士忌的品味時光。



避免賓客空腹飲酒，皮爾斯貼心準備好吃的餐點外，並於課程結束後，現場酒水不限量免費提供品飲，同時搭配飯店級食材"法式肝醬、帶皮火腿、堅果、85%巧克力"讓賓客同時體會純飲皮爾斯調和威士忌以及搭配食材後的不同風味。



當天皮爾斯另外提供雪茄室及免費雪茄給6位幸運兒，抽雪茄同時品飲21年讚頌版調和威士忌，讓現場的男士，直接體會皮爾斯21年的特殊風味和提升個人品味。



當天活動流程活潑有趣，現場賓客和工作人員互動熱絡賓主盡歡!



適逢父親節，皮爾斯加碼贈送價值$6000元小酒瓶系列，意外提升現場買氣。



皮爾斯（House of Peers）這名字源自於世襲帝王和「貴族（Peers）」制定法律的英國議會。



大約100年前，為了吸引這些高貴且挑剔的上流人士，滿足他們的味蕾，因此創立了皮爾斯調和威士忌（House of Peers Blend）人們相信，只有最好的，這些貴族才會喜歡。



皮爾斯標誌上的獅像呈躍立獅形（獅子跳起後以後腳站立），從1222年起，到被英國合併前，皆可在蘇格蘭王旗上看見，是蘇格蘭王旗的重要表徵。



皮爾斯17年調和首選威士忌以夏日水果探索味蕾，有著桃子與杏仁的清甜，是一款具儒雅紳士品味的威士忌。餘韻帶有些許辛香料的刺激感，非常適合搭配含有肉桂或薑的輕食點心。https://www.accupass.com/event/1707211112502414978400



提醒您：飲酒過量有礙健康



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218337.aspx



「提醒您：飲酒過量有礙健康」