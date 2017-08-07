資誠舉辦「愛的進行曲」公益音樂會 呼籲重視家庭教育



(中央社訊息服務20170807 16:35:44)由資誠PwC與永豐金控共同主辦、台灣家庭第一協會協辦的「愛的進行曲」公益音樂會於2017年8月5日的仲夏夜晚熱鬧展開。近年來許多父母親為了給下一代更好的經濟環境，反而忽略家庭親子教育的重要性，因而引發許多社會問題。資誠特別在父親節前夕，邀請國內知名伊爾根爵士四重奏樂團，以「愛的進行曲」為名，廣邀企業界的好爸爸們與親愛的家人，一同聆聽美妙的爵士饗宴，共度過美好的夜晚，現場逾260位親子同歡。 活動當天除了有精彩豐富的爵士饗宴， 也邀請到台灣家庭第一協會進行「爸爸好，家庭一定好」的專題分享，重新思考每位男性在走入「爸爸」這個旅程中，可以整合哪些資源、相互成為夥伴，共同營造一個和諧的家庭。 長期推動企業社會責任，提倡重視員工照顧的資誠永續發展服務公司董事長朱竹元表示：「員工是企業最重要的利害關係人和資產，當企業開始關心對員工的照顧時，應該也可以適度規劃有助於工作和家庭生活平衡的彈性措施與福利。家庭是社會的根本，和諧的家庭關係，將有助於員工更安心地投入工作，帶動企業的成長與永續發展。」



朱竹元表示，健康和諧的家庭教育固然需要父母親一起投入，然而華人社會裡的父親，常常是家庭中較沉默的一員，子女的課業輔導、家庭活動的規劃多由母親擔任主要角色。因此在父親節夕，特別邀請父親主動帶著家人走出家門，享受親子關係，共度音樂之夜。



永豐金控董事長翁文祺表示，永豐關心藝術與文化活動，連續十年支持由台北市文化局所舉辦的「台北兒童藝術節」，多年來贊助「Simple Life簡單生活節」音樂展演活動，此次選在父親節到來前，藉由音樂的力量，希望慰勞為家庭奔波的爸爸們，創造機會多多陪伴彼此，全家作伙一起參與這場「愛的進行曲」音樂饗宴。



台灣家庭第一協會執行長戴雨金提到，多年來台灣社會，從政府到民間機構，多有著力於家庭教育的推動，然而多數的家庭議題或教養兒女的課程，都以母親來接受教育居多。學校的家長會裡也看到父親和母親出席比例的懸殊。第一家庭協會因而思考如何為男士發展合適、貼近實際需求的學習模式及內容，從時間安排、課程模式、課程內容上讓男士在被理解、尊榮、鼓勵、歡樂中學習，來連結家人關係，確保家庭功能，進而落實家庭第一的價值認知，建構幸福的社會。



由前駐日外交官、爵士鋼琴家趙雲華所帶領「伊爾根爵士四重奏樂團」一連帶來西班牙文版的「我的心裡只有你沒有他」、「Hey Jude」、「玫瑰人生」、「新不了情」、「甜蜜蜜」等經典曲目，令現場聽眾如癡如醉。表演尾聲，資誠永續發展服務公司董事長朱竹元與永豐金控董事長翁文祺等貴賓一同合唱「恰似你的溫柔」，來到活動最高潮。另外，當天安排家庭快拍活動，各式幽默搞怪的姿勢盡出，創造家庭同樂時光。



訊息來源：資誠聯合會計師事務所



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